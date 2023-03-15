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В Вене усилили меры безопасности из-за информации о возможном теракте - РИА Новости, 15.03.2023
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12:45 15.03.2023 (обновлено: 13:17 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/bezopasnost-1858002759.html
В Вене усилили меры безопасности из-за информации о возможном теракте
В Вене усилили меры безопасности из-за информации о возможном теракте - РИА Новости, 15.03.2023
В Вене усилили меры безопасности из-за информации о возможном теракте
Полиция Вены в целях предосторожности усилила охрану правопорядка в важных районах города на фоне информации о подготовке теракта, мотивированного исламистами,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:45
2023-03-15T13:17
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ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Полиция Вены в целях предосторожности усилила охрану правопорядка в важных районах города на фоне информации о подготовке теракта, мотивированного исламистами, заявили правоохранители города."Управление государственной защиты и разведки получило информацию о том, что в Вене планируется теракт, мотивированный исламистами", - говорится в официальном канале полиции Вены в Twitter.Отмечается, что в качестве меры предосторожности было принято решение усилить наблюдение и охрану чувствительных мест и объектов в Вене. В общественных местах дежурят полицейские."Вы столкнетесь с большим количеством полицейских сил со специальным оборудованием на всей территории города. Существует неспецифическая угроза нападения на церкви", - уточнили в полиции. В ведомстве заверили, что эти меры являются стандартной процедурой в сценариях, подобных нынешнему."Продолжительность этой усиленной охраны пока не может быть оценена", - добавили правоохранители. Если возникнет конкретная опасность для населения в определенном месте, то жителей города предупредят по всем доступным каналам, отметила полиция.Правоохранители также попросили не распространять слухи и не делиться фотографиями и видеозаписями полицейских мер и операций. "Это может поддержать потенциальных преступников и подвергнуть опасности наших сил на местах", - пояснили в полиции. -
https://ria.ru/20230314/terakt-1857790913.html
https://ria.ru/20230310/politsiya-1857158991.html
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60
353
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в мире, вена, twitter
В мире, Вена, Twitter
В Вене усилили меры безопасности из-за информации о возможном теракте

Полиция Вены усилила меры безопасности из-за информации о возможной подготовке теракта

© AP Photo / Ronald ZakПолицейские в Вене
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Ronald Zak
Полицейские в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Полиция Вены в целях предосторожности усилила охрану правопорядка в важных районах города на фоне информации о подготовке теракта, мотивированного исламистами, заявили правоохранители города.
"Управление государственной защиты и разведки получило информацию о том, что в Вене планируется теракт, мотивированный исламистами", - говорится в официальном канале полиции Вены в Twitter.
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Отмечается, что в качестве меры предосторожности было принято решение усилить наблюдение и охрану чувствительных мест и объектов в Вене. В общественных местах дежурят полицейские.
"Вы столкнетесь с большим количеством полицейских сил со специальным оборудованием на всей территории города. Существует неспецифическая угроза нападения на церкви", - уточнили в полиции. В ведомстве заверили, что эти меры являются стандартной процедурой в сценариях, подобных нынешнему.
"Продолжительность этой усиленной охраны пока не может быть оценена", - добавили правоохранители. Если возникнет конкретная опасность для населения в определенном месте, то жителей города предупредят по всем доступным каналам, отметила полиция.
Правоохранители также попросили не распространять слухи и не делиться фотографиями и видеозаписями полицейских мер и операций. "Это может поддержать потенциальных преступников и подвергнуть опасности наших сил на местах", - пояснили в полиции. -
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