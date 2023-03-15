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Инцидент с американским беспилотником MQ-9
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 - РИА Новости, 15.03.2023
Инцидент с американским беспилотником MQ-9
14 марта над Черным морем в районе Крымского полуострова был обнаружен американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9. Российские истребители поднялись в РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:22
2023-03-15T13:22
2023-03-15T21:00
инфографика
черное море
mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)
сша
россия
республика крым
вооруженные силы сша
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14 марта над Черным морем в районе Крымского полуострова был обнаружен американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9. Российские истребители поднялись в воздух, чтобы идентифицировать нарушителя. В результате резкого маневрирования беспилотник потерял управление и столкнулся с водой. Самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали с ним в контакт. Место, где произошел инцидент, и основные характеристики MQ-9 — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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