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Инцидент с американским беспилотником MQ-9 - РИА Новости, 15.03.2023
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13:22 15.03.2023 (обновлено: 21:00 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/bespilotnik_mq-9-1858014027.html
Инцидент с американским беспилотником MQ-9
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 - РИА Новости, 15.03.2023
Инцидент с американским беспилотником MQ-9
14 марта над Черным морем в районе Крымского полуострова был обнаружен американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9. Российские истребители поднялись в РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:22
2023-03-15T21:00
инфографика
черное море
mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)
сша
россия
республика крым
вооруженные силы сша
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14 марта над Черным морем в районе Крымского полуострова был обнаружен американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9. Российские истребители поднялись в воздух, чтобы идентифицировать нарушителя. В результате резкого маневрирования беспилотник потерял управление и столкнулся с водой. Самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали с ним в контакт. Место, где произошел инцидент, и основные характеристики MQ-9 — в инфографике Ria.ru.
черное море
сша
россия
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черное море, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), сша, россия, республика крым, инфографика, вооруженные силы сша, вооружение, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Инфографика, Черное море, MQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США), США, Россия, Республика Крым, Вооруженные силы США, Вооружение, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Инфографика

Инцидент с американским беспилотником MQ-9

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14 марта над Черным морем в районе Крымского полуострова был обнаружен американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9. Российские истребители поднялись в воздух, чтобы идентифицировать нарушителя. В результате резкого маневрирования беспилотник потерял управление и столкнулся с водой. Самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали с ним в контакт. Место, где произошел инцидент, и основные характеристики MQ-9 — в инфографике Ria.ru.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
 
ИнфографикаЧерное мореMQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США)СШАРоссияРеспублика КрымВооруженные силы СШАВооружениеИнцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
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