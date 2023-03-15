https://ria.ru/20230315/bespilotnik_mq-9-1858014027.html

Инцидент с американским беспилотником MQ-9

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 - РИА Новости, 15.03.2023

Инцидент с американским беспилотником MQ-9

14 марта над Черным морем в районе Крымского полуострова был обнаружен американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9. Российские истребители поднялись в РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:22

2023-03-15T13:22

2023-03-15T21:00

инфографика

черное море

mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)

сша

россия

республика крым

вооруженные силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858010601_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9966c519b8fe24446197dcda64376cf6.png

14 марта над Черным морем в районе Крымского полуострова был обнаружен американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9. Российские истребители поднялись в воздух, чтобы идентифицировать нарушителя. В результате резкого маневрирования беспилотник потерял управление и столкнулся с водой. Самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали с ним в контакт. Место, где произошел инцидент, и основные характеристики MQ-9 — в инфографике Ria.ru.

черное море

сша

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), сша, россия, республика крым, инфографика, вооруженные силы сша, вооружение, инцидент с американским беспилотником над черным морем