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США заявили о наличии возможностей для подъема БПЛА со дна Черного моря - РИА Новости, 15.03.2023
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22:57 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858165920.html
США заявили о наличии возможностей для подъема БПЛА со дна Черного моря
США заявили о наличии возможностей для подъема БПЛА со дна Черного моря - РИА Новости, 15.03.2023
США заявили о наличии возможностей для подъема БПЛА со дна Черного моря
США благодаря союзникам располагают возможностями для подъема со дна Черного моря фрагментов своего упавшего беспилотника, если такое решение будет принято,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T22:57
2023-03-15T22:57
россия
марк милли
министерство обороны сша
николай патрушев
черное море
сша
инцидент с американским беспилотником над черным морем
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. США благодаря союзникам располагают возможностями для подъема со дна Черного моря фрагментов своего упавшего беспилотника, если такое решение будет принято, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Ранее о намерении искать остатки БПЛА MQ-9 Reaper говорил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "У нас есть союзники и друзья в этом регионе. У нас сейчас нет морских судов в Черном море... Если будут основания полагать, что мы можем что-то поднять, то мы проработаем варианты для рассмотрения министром (обороны) и президентом", - сказал Милли на пресс-конференции в Пентагоне. Милли подчеркнул, что технически поиск и подъем обломков, даже если они сохранились после падения, представляет собой "очень сложную" операцию, поскольку речь идет о глубинах в четыре-пять тысяч футов (1,2-1,5 километров). Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерство обороны РФ.
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россия, марк милли, министерство обороны сша, николай патрушев, черное море, сша, инцидент с американским беспилотником над черным морем, в мире
Россия, Марк Милли, Министерство обороны США, Николай Патрушев, Черное море, США, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, В мире
США заявили о наличии возможностей для подъема БПЛА со дна Черного моря

В Вашингтоне заявили о наличии у США возможностей для подъема БПЛА со дна Черного моря

© iStock.com / BlueBarronPhotoБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© iStock.com / BlueBarronPhoto
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. США благодаря союзникам располагают возможностями для подъема со дна Черного моря фрагментов своего упавшего беспилотника, если такое решение будет принято, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
Ранее о намерении искать остатки БПЛА MQ-9 Reaper говорил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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"У нас есть союзники и друзья в этом регионе. У нас сейчас нет морских судов в Черном море... Если будут основания полагать, что мы можем что-то поднять, то мы проработаем варианты для рассмотрения министром (обороны) и президентом", - сказал Милли на пресс-конференции в Пентагоне.
«
"Но варианты у нас есть. И у нас есть друзья и союзники в этом регионе", - добавил он.
Милли подчеркнул, что технически поиск и подъем обломков, даже если они сохранились после падения, представляет собой "очень сложную" операцию, поскольку речь идет о глубинах в четыре-пять тысяч футов (1,2-1,5 километров).
Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерство обороны РФ.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
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РоссияМарк МиллиМинистерство обороны СШАНиколай ПатрушевЧерное мореСШАИнцидент с американским беспилотником над Черным моремВ мире
 
 
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