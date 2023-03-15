США дистанционно удалили ПО на упавшем в Черное море дроне, сообщили СМИ
CNN: США дистанционно удалили чувствительное ПО с упавшего в Черное море беспилотника MQ-9
© Fighterbomber/TelegramКадр предполагаемого видео пролета российского Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 Reaper
Кадр предполагаемого видео пролета российского Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 Reaper
ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. США дистанционно удалили "чувствительное" программное обеспечение на упавшем в Черное море беспилотнике, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
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"США дистанционно стерли чувствительное программное обеспечение на дроне MQ-9 Reaper прежде, чем он упал в Черное море, чтобы не дать России собрать секретную информацию", - написала Бертранд в Twitter.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что Россия будет пытаться достать обломки американского беспилотника.
Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в минобороны РФ.
Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский Су-27.