https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858150862.html

США дистанционно удалили ПО на упавшем в Черное море дроне, сообщили СМИ

США дистанционно удалили ПО на упавшем в Черное море дроне, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2023

США дистанционно удалили ПО на упавшем в Черное море дроне, сообщили СМИ

США дистанционно удалили "чувствительное" программное обеспечение на упавшем в Черное море беспилотнике, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-15T20:42

2023-03-15T20:42

2023-03-16T02:14

черное море

россия

сша

технологии

николай патрушев

су-27

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. США дистанционно удалили "чувствительное" программное обеспечение на упавшем в Черное море беспилотнике, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что Россия будет пытаться достать обломки американского беспилотника.Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в минобороны РФ.Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский Су-27.

https://ria.ru/20230315/samolety-1858146105.html

черное море

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

черное море, россия, сша, технологии, николай патрушев, су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем