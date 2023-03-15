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США дистанционно удалили ПО на упавшем в Черное море дроне, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2023
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20:42 15.03.2023 (обновлено: 02:14 16.03.2023)
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858150862.html
США дистанционно удалили ПО на упавшем в Черное море дроне, сообщили СМИ
США дистанционно удалили ПО на упавшем в Черное море дроне, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2023
США дистанционно удалили ПО на упавшем в Черное море дроне, сообщили СМИ
США дистанционно удалили "чувствительное" программное обеспечение на упавшем в Черное море беспилотнике, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-15T20:42
2023-03-16T02:14
черное море
россия
сша
технологии
николай патрушев
су-27
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. США дистанционно удалили "чувствительное" программное обеспечение на упавшем в Черное море беспилотнике, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что Россия будет пытаться достать обломки американского беспилотника.Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в минобороны РФ.Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский Су-27.
https://ria.ru/20230315/samolety-1858146105.html
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черное море, россия, сша, технологии, николай патрушев, су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Черное море, Россия, США, Технологии, Николай Патрушев, Су-27, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
США дистанционно удалили ПО на упавшем в Черное море дроне, сообщили СМИ

CNN: США дистанционно удалили чувствительное ПО с упавшего в Черное море беспилотника MQ-9

© Fighterbomber/TelegramКадр предполагаемого видео пролета российского Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 Reaper
Кадр предполагаемого видео пролета российского Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 Reaper
© Fighterbomber/Telegram
Кадр предполагаемого видео пролета российского Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 Reaper
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. США дистанционно удалили "чувствительное" программное обеспечение на упавшем в Черное море беспилотнике, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
«
"США дистанционно стерли чувствительное программное обеспечение на дроне MQ-9 Reaper прежде, чем он упал в Черное море, чтобы не дать России собрать секретную информацию", - написала Бертранд в Twitter.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что Россия будет пытаться достать обломки американского беспилотника.
Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в минобороны РФ.
Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский Су-27.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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Черное мореРоссияСШАТехнологииНиколай ПатрушевСу-27Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
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