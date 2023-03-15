https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858115663.html
Посол в США рассказал о вызове в Госдеп из-за инцидента с беспилотником
Посол в США рассказал о вызове в Госдеп из-за инцидента с беспилотником - РИА Новости, 15.03.2023
Посол в США рассказал о вызове в Госдеп из-за инцидента с беспилотником
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что накануне на встрече в Госдепе после инцидента с беспилотником озвучил российские озабоченности действиями США и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:18
2023-03-15T18:18
2023-03-15T21:00
в мире
сша
россия
государственный департамент сша
анатолий антонов
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что накануне на встрече в Госдепе после инцидента с беспилотником озвучил российские озабоченности действиями США и отверг все обвинения в адрес России."Я был приглашен в Госдепартамент, где провел 30-минутную беседу с заместителем госсекретаря Карен Донфрид. Причем 15 минут мы говорили непосредственно по данному сюжету и 15 минут мы говорили о российских озабоченностях в отношении различных аспектов деятельности США", - сказал он в эфире "России-1"."Разговор был очень спокойный... Я категорически отверг все обвинения в адрес российских вооруженных сил", - добавил Антонов.Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858082104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, государственный департамент сша, анатолий антонов, инцидент с американским беспилотником над черным морем
В мире, США, Россия, Государственный департамент США, Анатолий Антонов, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Посол в США рассказал о вызове в Госдеп из-за инцидента с беспилотником
Посол в США Антонов отверг в Госдепе все обвинения против России из-за ЧП с беспилотником