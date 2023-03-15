https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858082104.html
Россия попытается достать из Черного моря обломки дрона, заявил Патрушев
Россия попытается достать из Черного моря обломки дрона, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2023
Россия попытается достать из Черного моря обломки дрона, заявил Патрушев
Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев журналисту Павлу... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:34
2023-03-15T16:34
2023-03-15T21:01
россия
черное море
николай патрушев
безопасность
сша
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".Патрушев добавил, что надеется на успех операции.Как добавил секретарь Совбеза, инцидент с беспилотником в очередной раз подтверждает, что США непосредственно участвуют в военных действиях на Украине.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что у России есть технические возможности для подъема обломков.Как заявил сегодня представитель Белого дома Джон Кирби, Вашингтон не уверен, что сможет вернуть обломки беспилотника. При этом США не хотят, чтобы остатки дрона попали в чужие руки, и принимают меры с целью предотвратить такое развитие событий.Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как российский Су-27 протаранил его винт, расположенный в кормовой части корпуса.
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858002123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, николай патрушев, безопасность, сша, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Россия, Черное море, Николай Патрушев, Безопасность, США, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Россия попытается достать из Черного моря обломки дрона, заявил Патрушев
Патрушев: Россия будет пытаться достать упавшие в Черное море обломки американского БПЛА
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев журналисту Павлу Зарубину в программе
"Москва. Кремль. Путин".
«
"Я не знаю, сумеем ли мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься, обязательно", — сказал он.
Патрушев добавил, что надеется на успех операции.
Как добавил секретарь Совбеза, инцидент с беспилотником в очередной раз подтверждает, что США непосредственно участвуют в военных действиях на Украине.
Инцидент с дроном может изменить мнение США о помощи Украине, сообщили СМИ
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что у России есть технические возможности для подъема обломков.
«
"Мы довольно подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью, использованием технических средств, и стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес", — добавил он.
Как заявил сегодня представитель Белого дома Джон Кирби, Вашингтон не уверен, что сможет вернуть обломки беспилотника. При этом США не хотят, чтобы остатки дрона попали в чужие руки, и принимают меры с целью предотвратить такое развитие событий.
Минобороны России
сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.
Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.
Власти США
настаивают на том, что беспилотник упал после того, как российский Су-27
протаранил его винт, расположенный в кормовой части корпуса.
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