https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858023354.html

Путину доложили об инциденте с американским беспилотником, заявил Песков

Путину доложили об инциденте с американским беспилотником, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2023

Путину доложили об инциденте с американским беспилотником, заявил Песков

Президенту РФ Владимиру Путину доложено об инциденте с американским беспилотником, контактов на высшем уровне РФ и США не было, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:48

2023-03-15T13:48

2023-03-15T21:00

россия

сша

безопасность

дмитрий песков

владимир путин

черное море

gps

су-27

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено об инциденте с американским беспилотником, контактов на высшем уровне РФ и США не было, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Если вы имеете в виду высший уровень, нет, никаких контактов не было. Вопрос, докладывали ли, он по меньшей мере странный. Ну как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Конечно, такого не может быть. Конечно же, докладывали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывали ли президенту о данном инциденте и были ли контакты с американским руководством.Как сообщало Минобороны России, накануне утром американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период СВО установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, БПЛА летел в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отмечали в Минобороны.Российские истребители, по заявлению военного ведомства, не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Между тем европейское командование ВС США утверждает, что российский самолет Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.Беспилотник MQ-9 имеет потолок 15 километров, автономность 27 часов при полной загрузке, дальность 1,9 тысячи километров, длину 11 метров, грузоподъемность 1700 килограммов. Максимальная скорость - 400 километров в час. У аппарата шесть точек подвески для ракет "воздух — земля" или бомб Mark 82 с GPS-наведением.

https://ria.ru/20230315/bespilotnik_mq-9-1858014027.html

https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1857985698.html

россия

сша

черное море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, безопасность, дмитрий песков, владимир путин, черное море, gps, су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем