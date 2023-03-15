https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858002123.html

Инцидент с дроном может изменить мнение США о помощи Украине, сообщили СМИ

Инцидент с дроном может изменить мнение США о помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.03.2023

Инцидент с дроном может изменить мнение США о помощи Украине, сообщили СМИ

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 в Черном море может усилить поддержку в США мнения, что помощь Украине не входит в вопросы собственной... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:43

2023-03-15T12:43

2023-03-15T21:01

в мире

сша

россия

украина

рон десантис

дональд трамп

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 в Черном море может усилить поддержку в США мнения, что помощь Украине не входит в вопросы собственной нацбезопасности Штатов, говорится в материале телеканала CNN. Отмечается, что экс-президент США Дональд Трамп и другой возможный претендент на пост главы страны от Республиканской партии Рон Десантис ясно дают понять, что поддержка Киева может оказаться "под угрозой" в случае их прихода в Белый дом. Произошедшее стало шагом в направлении "сценария, которого все боялись" — прямого столкновения между войсками США и России, говорится в публикации. Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230315/dron-1857983882.html

https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1857985698.html

сша

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, рон десантис, дональд трамп, инцидент с американским беспилотником над черным морем