Инцидент с дроном может изменить мнение США о помощи Украине, сообщили СМИ
CNN: инцидент с беспилотником МQ-9 может изменить в США мнение касательно помощи Украине
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 в Черном море может усилить поддержку в США мнения, что помощь Украине не входит в вопросы собственной нацбезопасности Штатов, говорится в материале телеканала CNN.
Отмечается, что экс-президент США Дональд Трамп и другой возможный претендент на пост главы страны от Республиканской партии Рон Десантис ясно дают понять, что поддержка Киева может оказаться "под угрозой" в случае их прихода в Белый дом.
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"(После инцидента с беспилотником. — Прим. ред.) предупреждения Трампа, что только он может остановить третью мировую войну, и главный аргумент Десантиса о том, что спасение Украины не является основным интересом национальной безопасности США, вероятно, получат еще большую поддержку", — отметил обозреватель канала.
Произошедшее стало шагом в направлении "сценария, которого все боялись" — прямого столкновения между войсками США и России, говорится в публикации.
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.
Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.