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Инцидент с дроном может изменить мнение США о помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.03.2023
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12:43 15.03.2023 (обновлено: 21:01 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858002123.html
Инцидент с дроном может изменить мнение США о помощи Украине, сообщили СМИ
Инцидент с дроном может изменить мнение США о помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.03.2023
Инцидент с дроном может изменить мнение США о помощи Украине, сообщили СМИ
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 в Черном море может усилить поддержку в США мнения, что помощь Украине не входит в вопросы собственной... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:43
2023-03-15T21:01
в мире
сша
россия
украина
рон десантис
дональд трамп
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 в Черном море может усилить поддержку в США мнения, что помощь Украине не входит в вопросы собственной нацбезопасности Штатов, говорится в материале телеканала CNN. Отмечается, что экс-президент США Дональд Трамп и другой возможный претендент на пост главы страны от Республиканской партии Рон Десантис ясно дают понять, что поддержка Киева может оказаться "под угрозой" в случае их прихода в Белый дом. Произошедшее стало шагом в направлении "сценария, которого все боялись" — прямого столкновения между войсками США и России, говорится в публикации. Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230315/dron-1857983882.html
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в мире, сша, россия, украина, рон десантис, дональд трамп, инцидент с американским беспилотником над черным морем
В мире, США, Россия, Украина, Рон Десантис, Дональд Трамп, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Инцидент с дроном может изменить мнение США о помощи Украине, сообщили СМИ

CNN: инцидент с беспилотником МQ-9 может изменить в США мнение касательно помощи Украине

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 в Черном море может усилить поддержку в США мнения, что помощь Украине не входит в вопросы собственной нацбезопасности Штатов, говорится в материале телеканала CNN.
Отмечается, что экс-президент США Дональд Трамп и другой возможный претендент на пост главы страны от Республиканской партии Рон Десантис ясно дают понять, что поддержка Киева может оказаться "под угрозой" в случае их прихода в Белый дом.
«

"(После инцидента с беспилотником. — Прим. ред.) предупреждения Трампа, что только он может остановить третью мировую войну, и главный аргумент Десантиса о том, что спасение Украины не является основным интересом национальной безопасности США, вероятно, получат еще большую поддержку", — отметил обозреватель канала.

Произошедшее стало шагом в направлении "сценария, которого все боялись" — прямого столкновения между войсками США и России, говорится в публикации.
Смоделированное видео CBS с падением беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем
В США смоделировали падение беспилотника над Черным морем
Вчера, 11:54
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.
Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.
Кадр предполагаемого видео пролета российского Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 Reaper
В Госдуме прокомментировали реакцию США на ситуацию с их беспилотником
Вчера, 11:58
 
В миреСШАРоссияУкраинаРон ДесантисДональд ТрампИнцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
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