https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1857985698.html

В Госдуме прокомментировали реакцию США на ситуацию с их беспилотником

В Госдуме прокомментировали реакцию США на ситуацию с их беспилотником - РИА Новости, 15.03.2023

В Госдуме прокомментировали реакцию США на ситуацию с их беспилотником

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "иезуитским лукавством" реакцию властей США на ситуацию с их беспилотником, упавшим во вторник в Черное... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:58

2023-03-15T11:58

2023-03-15T21:00

черное море

россия

сша

дмитрий белик

госдума рф

безопасность

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "иезуитским лукавством" реакцию властей США на ситуацию с их беспилотником, упавшим во вторник в Черное море. Американский беспилотник MQ-9 упал утром во вторник в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, сообщили в Минобороны РФ. Российские истребители, которые были подняты в воздух с целью идентификации нарушителя, с американским беспилотником в контакт не вступали, оружия не применяли. По данным ведомства, полет американского беспилотника с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, был зафиксирован в направлении госграницы РФ над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова. "Власти США демонстрируют иезуитское лукавство, как будто бы беспилотник летал с мирными целями, но почему-то оказался в зоне проведения специальной военной операции, да к тому же нес на борту разведывательную аппарату, а возможно и вооружение. Поэтому, прежде чем в чем-то обвинять Россию, пусть американцы объяснят, какую подлинную цель преследовал их беспилотник…" - сказал РИА Новости Белик. Он иронично предположил, что американские власти, видимо, ожидали, что российские истребители будут с почетом встречать и провожать их беспилотники. "То, что их беспилотник неудачно приводнился, это их проблема. Мое глубокое убеждение, что все, кто заходит в зону военной операции, становятся участниками конфликта. Так действовали все страны во все времена, так почему же мы должны от этого правила отступать", - сказал депутат.

https://ria.ru/20230315/dron-1857983882.html

https://ria.ru/20230315/posledstviya-1857977845.html

черное море

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черное море, россия, сша, дмитрий белик, госдума рф, безопасность, инцидент с американским беспилотником над черным морем