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В Госдуме прокомментировали реакцию США на ситуацию с их беспилотником - РИА Новости, 15.03.2023
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11:58 15.03.2023 (обновлено: 21:00 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1857985698.html
В Госдуме прокомментировали реакцию США на ситуацию с их беспилотником
В Госдуме прокомментировали реакцию США на ситуацию с их беспилотником - РИА Новости, 15.03.2023
В Госдуме прокомментировали реакцию США на ситуацию с их беспилотником
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "иезуитским лукавством" реакцию властей США на ситуацию с их беспилотником, упавшим во вторник в Черное... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:58
2023-03-15T21:00
черное море
россия
сша
дмитрий белик
госдума рф
безопасность
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "иезуитским лукавством" реакцию властей США на ситуацию с их беспилотником, упавшим во вторник в Черное море. Американский беспилотник MQ-9 упал утром во вторник в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, сообщили в Минобороны РФ. Российские истребители, которые были подняты в воздух с целью идентификации нарушителя, с американским беспилотником в контакт не вступали, оружия не применяли. По данным ведомства, полет американского беспилотника с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, был зафиксирован в направлении госграницы РФ над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова. "Власти США демонстрируют иезуитское лукавство, как будто бы беспилотник летал с мирными целями, но почему-то оказался в зоне проведения специальной военной операции, да к тому же нес на борту разведывательную аппарату, а возможно и вооружение. Поэтому, прежде чем в чем-то обвинять Россию, пусть американцы объяснят, какую подлинную цель преследовал их беспилотник…" - сказал РИА Новости Белик. Он иронично предположил, что американские власти, видимо, ожидали, что российские истребители будут с почетом встречать и провожать их беспилотники. "То, что их беспилотник неудачно приводнился, это их проблема. Мое глубокое убеждение, что все, кто заходит в зону военной операции, становятся участниками конфликта. Так действовали все страны во все времена, так почему же мы должны от этого правила отступать", - сказал депутат.
https://ria.ru/20230315/dron-1857983882.html
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черное море, россия, сша, дмитрий белик, госдума рф, безопасность, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Черное море, Россия, США, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Безопасность, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
В Госдуме прокомментировали реакцию США на ситуацию с их беспилотником

Депутат Белик назвал реакцию США на ситуацию с БПЛА над Черным морем иезуитским лукавством

© Fighterbomber/TelegramКадр предполагаемого видео пролета российского Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 Reaper
Кадр предполагаемого видео пролета российского Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 Reaper
© Fighterbomber/Telegram
Кадр предполагаемого видео пролета российского Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 Reaper. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "иезуитским лукавством" реакцию властей США на ситуацию с их беспилотником, упавшим во вторник в Черное море.
Американский беспилотник MQ-9 упал утром во вторник в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, сообщили в Минобороны РФ. Российские истребители, которые были подняты в воздух с целью идентификации нарушителя, с американским беспилотником в контакт не вступали, оружия не применяли. По данным ведомства, полет американского беспилотника с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, был зафиксирован в направлении госграницы РФ над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова.
Смоделированное видео CBS с падением беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем
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"Власти США демонстрируют иезуитское лукавство, как будто бы беспилотник летал с мирными целями, но почему-то оказался в зоне проведения специальной военной операции, да к тому же нес на борту разведывательную аппарату, а возможно и вооружение. Поэтому, прежде чем в чем-то обвинять Россию, пусть американцы объяснят, какую подлинную цель преследовал их беспилотник…" - сказал РИА Новости Белик.
Он иронично предположил, что американские власти, видимо, ожидали, что российские истребители будут с почетом встречать и провожать их беспилотники.
"То, что их беспилотник неудачно приводнился, это их проблема. Мое глубокое убеждение, что все, кто заходит в зону военной операции, становятся участниками конфликта. Так действовали все страны во все времена, так почему же мы должны от этого правила отступать", - сказал депутат.
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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Черное мореРоссияСШАДмитрий БеликГосдума РФБезопасностьИнцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
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