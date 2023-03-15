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В Госдуме назвали инцидент с американским беспилотником провокацией - РИА Новости, 15.03.2023
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09:12 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1857938968.html
В Госдуме назвали инцидент с американским беспилотником провокацией
В Госдуме назвали инцидент с американским беспилотником провокацией - РИА Новости, 15.03.2023
В Госдуме назвали инцидент с американским беспилотником провокацией
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 и последующая реакция Пентагона являются провокацией, которая не может расцениваться Россией иначе как враждебные... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:12
2023-03-15T09:12
россия
сша
черное море
леонид слуцкий (политик)
министерство обороны сша
госдума рф
лдпр
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 и последующая реакция Пентагона являются провокацией, которая не может расцениваться Россией иначе как враждебные действия, сообщил глава международного комитета Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ. "Инцидент с американским беспилотником MQ-9 и последующая реакция Пентагона, заявившего о намерении продолжать полеты над Черным морем вблизи российских границ, в очередной раз доказывает вовлечённость США в украинский конфликт. Разведмиссия БПЛА не то что опровергалась, а фактически подтверждалась представителями оборонного ведомства США. Безусловно, это провокация, которая не может расцениваться Россией иначе как враждебные действия", - сообщил Слуцкий журналистам. Также он отметил, что именно США ведут к последовательной эскалации ситуации в зоне украинского конфликта. "Вашингтон должен оценивать опасность своих "дроновых авантюр", пока они не привели к более серьезным последствиям", - добавил политик.
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россия, сша, черное море, леонид слуцкий (политик), министерство обороны сша, госдума рф, лдпр, происшествия
Россия, США, Черное море, Леонид Слуцкий (политик), Министерство обороны США, Госдума РФ, ЛДПР, Происшествия
В Госдуме назвали инцидент с американским беспилотником провокацией

Слуцкий назвал инцидент с американским беспилотником над Черным морем провокацией

© Фото : Sgt. William BegleyАмериканский беспилотный летательный аппарат
Американский беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : Sgt. William Begley
Американский беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 и последующая реакция Пентагона являются провокацией, которая не может расцениваться Россией иначе как враждебные действия, сообщил глава международного комитета Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
"Инцидент с американским беспилотником MQ-9 и последующая реакция Пентагона, заявившего о намерении продолжать полеты над Черным морем вблизи российских границ, в очередной раз доказывает вовлечённость США в украинский конфликт. Разведмиссия БПЛА не то что опровергалась, а фактически подтверждалась представителями оборонного ведомства США. Безусловно, это провокация, которая не может расцениваться Россией иначе как враждебные действия", - сообщил Слуцкий журналистам.
Также он отметил, что именно США ведут к последовательной эскалации ситуации в зоне украинского конфликта.
"Вашингтон должен оценивать опасность своих "дроновых авантюр", пока они не привели к более серьезным последствиям", - добавил политик.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
СМИ: упавший в Черном море американский беспилотник не имел вооружения
02:17
 
РоссияСШАЧерное мореЛеонид Слуцкий (политик)Министерство обороны СШАГосдума РФЛДПРПроисшествия
 
 
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