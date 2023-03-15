https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1857938968.html

В Госдуме назвали инцидент с американским беспилотником провокацией

В Госдуме назвали инцидент с американским беспилотником провокацией - РИА Новости, 15.03.2023

В Госдуме назвали инцидент с американским беспилотником провокацией

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 и последующая реакция Пентагона являются провокацией, которая не может расцениваться Россией иначе как враждебные... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T09:12

2023-03-15T09:12

2023-03-15T09:12

россия

сша

черное море

леонид слуцкий (политик)

министерство обороны сша

госдума рф

лдпр

происшествия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 и последующая реакция Пентагона являются провокацией, которая не может расцениваться Россией иначе как враждебные действия, сообщил глава международного комитета Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ. "Инцидент с американским беспилотником MQ-9 и последующая реакция Пентагона, заявившего о намерении продолжать полеты над Черным морем вблизи российских границ, в очередной раз доказывает вовлечённость США в украинский конфликт. Разведмиссия БПЛА не то что опровергалась, а фактически подтверждалась представителями оборонного ведомства США. Безусловно, это провокация, которая не может расцениваться Россией иначе как враждебные действия", - сообщил Слуцкий журналистам. Также он отметил, что именно США ведут к последовательной эскалации ситуации в зоне украинского конфликта. "Вашингтон должен оценивать опасность своих "дроновых авантюр", пока они не привели к более серьезным последствиям", - добавил политик.

https://ria.ru/20230315/bpla-1857916244.html

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Варвара Скокшина

россия, сша, черное море, леонид слуцкий (политик), министерство обороны сша, госдума рф, лдпр, происшествия