В Госдуме назвали инцидент с американским беспилотником провокацией
Слуцкий назвал инцидент с американским беспилотником над Черным морем провокацией
Американский беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 и последующая реакция Пентагона являются провокацией, которая не может расцениваться Россией иначе как враждебные действия, сообщил глава международного комитета Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
"Инцидент с американским беспилотником MQ-9 и последующая реакция Пентагона, заявившего о намерении продолжать полеты над Черным морем вблизи российских границ, в очередной раз доказывает вовлечённость США в украинский конфликт. Разведмиссия БПЛА не то что опровергалась, а фактически подтверждалась представителями оборонного ведомства США. Безусловно, это провокация, которая не может расцениваться Россией иначе как враждебные действия", - сообщил Слуцкий журналистам.
Также он отметил, что именно США ведут к последовательной эскалации ситуации в зоне украинского конфликта.
"Вашингтон должен оценивать опасность своих "дроновых авантюр", пока они не привели к более серьезным последствиям", - добавил политик.