https://ria.ru/20230315/belgorod-1857907632.html

Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом

Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом - РИА Новости, 15.03.2023

Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом

Система противовоздушной обороны сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом, один из обломков попал в жилой сектор города, есть повреждения, сообщил РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T00:14

2023-03-15T00:14

2023-03-15T07:36

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

валентин демидов

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом, один из обломков попал в жилой сектор города, есть повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Также повреждены несколько домов в Белгородском районе, глава района Владимир Перцев выехал на место, добавил Гладков.Мэр Белогорода Валентин Демидов, в свою очередь, сообщил, что в результате падения обломка ракеты никто не пострадал, есть разрушения в частных и многоквартирном домах.C 24 февраля 2022 года Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории области действует высокий уровень террористической опасности, а в 15 населенных пунктах области — режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20230314/lechenie-1857684910.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, валентин демидов