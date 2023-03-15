Рейтинг@Mail.ru
Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:14 15.03.2023 (обновлено: 07:36 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/belgorod-1857907632.html
Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом
Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом - РИА Новости, 15.03.2023
Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом
Система противовоздушной обороны сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом, один из обломков попал в жилой сектор города, есть повреждения, сообщил РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T00:14
2023-03-15T07:36
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
валентин демидов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849089308_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08ba3dba4778ba6a576e39189babc5c5.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом, один из обломков попал в жилой сектор города, есть повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Также повреждены несколько домов в Белгородском районе, глава района Владимир Перцев выехал на место, добавил Гладков.Мэр Белогорода Валентин Демидов, в свою очередь, сообщил, что в результате падения обломка ракеты никто не пострадал, есть разрушения в частных и многоквартирном домах.C 24 февраля 2022 года Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории области действует высокий уровень террористической опасности, а в 15 населенных пунктах области — режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20230314/lechenie-1857684910.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849089308_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41a53cb355268b060ab53ea2ebfd4cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородский район, вячеслав гладков, валентин демидов
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов
Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом

Губернатор Гладков: ПВО сбила три ракеты над Белгородом, обломок попал в жилой сектор

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа противовоздушной обороны России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом, один из обломков попал в жилой сектор города, есть повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Белгородским районом системой ПВО сбито три ракеты. Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Также повреждены несколько домов в Белгородском районе, глава района Владимир Перцев выехал на место, добавил Гладков.
Мэр Белогорода Валентин Демидов, в свою очередь, сообщил, что в результате падения обломка ракеты никто не пострадал, есть разрушения в частных и многоквартирном домах.
C 24 февраля 2022 года Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории области действует высокий уровень террористической опасности, а в 15 населенных пунктах области — режим чрезвычайной ситуации.
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Пострадавшую при обстреле Белгорода женщину хотят перевезти в Москву
Вчера, 06:49
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВалентин Демидов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала