https://ria.ru/20230315/belgorod-1857907632.html
Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом
Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом - РИА Новости, 15.03.2023
Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом
Система противовоздушной обороны сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом, один из обломков попал в жилой сектор города, есть повреждения, сообщил РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T00:14
2023-03-15T00:14
2023-03-15T07:36
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
валентин демидов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом, один из обломков попал в жилой сектор города, есть повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Также повреждены несколько домов в Белгородском районе, глава района Владимир Перцев выехал на место, добавил Гладков.Мэр Белогорода Валентин Демидов, в свою очередь, сообщил, что в результате падения обломка ракеты никто не пострадал, есть разрушения в частных и многоквартирном домах.C 24 февраля 2022 года Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории области действует высокий уровень террористической опасности, а в 15 населенных пунктах области — режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20230314/lechenie-1857684910.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, валентин демидов
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов
Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом
Губернатор Гладков: ПВО сбила три ракеты над Белгородом, обломок попал в жилой сектор