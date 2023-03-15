https://ria.ru/20230315/bank-1858150593.html

СМИ: банк Credit Suisse обратился за поддержкой к швейцарским регуляторам

СМИ: банк Credit Suisse обратился за поддержкой к швейцарским регуляторам - РИА Новости, 15.03.2023

СМИ: банк Credit Suisse обратился за поддержкой к швейцарским регуляторам

Швейцарский банк Credit Suisse на фоне обвала своих акций в среду примерно на треть обратился к национальному Центробанку и рыночному регулятору за... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T20:41

2023-03-15T20:41

2023-03-15T23:38

credit suisse

швейцария

экономика

lehman brothers

европейский центральный банк

банкротство silicon valley bank

в мире

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Швейцарский банк Credit Suisse на фоне обвала своих акций в среду примерно на треть обратился к национальному Центробанку и рыночному регулятору за "демонстрацией поддержки", при этом Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже начал узнавать у своих поднадзорных размер рисков, связанных со швейцарской финорганизацией, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Ранее он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group, саудовский Saudi National Bank, исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием. На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2%, до 1,7 швейцарского франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30%. Кроме того, по словам собеседников Financial Times, ЕЦБ попросил кредиторов ЕС обнародовать информацию о рисках, связанных со швейцарским банком. Европейский центробанк также проводил обсуждения о возможном публичном заявлении по ситуации вокруг Credit Suisse, однако было принято решение этого не делать из-за опасений создать дополнительную панику на рынке. Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек.

https://ria.ru/20230221/aktivy-1853511126.html

https://ria.ru/20230310/banki-1856943862.html

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credit suisse , швейцария, экономика, lehman brothers , европейский центральный банк, банкротство silicon valley bank, в мире