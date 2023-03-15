https://ria.ru/20230315/avtobus-1858023629.html

В Красноярске женщина, требуя остановки, распылила газ в автобусе

В Красноярске женщина, требуя остановки, распылила газ в автобусе - РИА Новости, 15.03.2023

В Красноярске женщина, требуя остановки, распылила газ в автобусе

Сотрудники полиции в Красноярске разбираются с инцидентом в маршрутке, где пассажирка, требуя остановить автобус, устроила скандал, разбила стекло в салоне и,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:49

2023-03-15T13:49

2023-03-15T13:49

происшествия

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции в Красноярске разбираются с инцидентом в маршрутке, где пассажирка, требуя остановить автобус, устроила скандал, разбила стекло в салоне и, выйдя на улицу, распылила в салон газ из баллончика, сообщило ГУМВД РФ по региону. По его данным, в полицию с заявлением обратилась женщина-водитель автобуса 88-го маршрута. "Она рассказала, что во время движения одна из пассажирок начала оскорблять окружающих, требовать, чтобы водитель остановила автобус, и разбила стекло входной двери. После остановки транспортного средства женщина вышла на улицу, повредила зеркало заднего вида и распылила газовый баллончик в салон автобуса, а затем ушла в неизвестном направлении", - говорится в сообщении. В настоящее время участковые уполномоченные полиции устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей и очевидцев.

https://ria.ru/20230201/ponozhovschina-1848951881.html

красноярск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, россия