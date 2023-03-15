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В Красноярске женщина, требуя остановки, распылила газ в автобусе - РИА Новости, 15.03.2023
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13:49 15.03.2023
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В Красноярске женщина, требуя остановки, распылила газ в автобусе
В Красноярске женщина, требуя остановки, распылила газ в автобусе - РИА Новости, 15.03.2023
В Красноярске женщина, требуя остановки, распылила газ в автобусе
Сотрудники полиции в Красноярске разбираются с инцидентом в маршрутке, где пассажирка, требуя остановить автобус, устроила скандал, разбила стекло в салоне и,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:49
2023-03-15T13:49
происшествия
красноярск
россия
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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции в Красноярске разбираются с инцидентом в маршрутке, где пассажирка, требуя остановить автобус, устроила скандал, разбила стекло в салоне и, выйдя на улицу, распылила в салон газ из баллончика, сообщило ГУМВД РФ по региону. По его данным, в полицию с заявлением обратилась женщина-водитель автобуса 88-го маршрута. "Она рассказала, что во время движения одна из пассажирок начала оскорблять окружающих, требовать, чтобы водитель остановила автобус, и разбила стекло входной двери. После остановки транспортного средства женщина вышла на улицу, повредила зеркало заднего вида и распылила газовый баллончик в салон автобуса, а затем ушла в неизвестном направлении", - говорится в сообщении. В настоящее время участковые уполномоченные полиции устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей и очевидцев.
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происшествия, красноярск, россия
Происшествия, Красноярск, Россия
В Красноярске женщина, требуя остановки, распылила газ в автобусе

В Красноярске женщина, требуя остановки, выбила стекло и распылила газ в автобусе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции в Красноярске разбираются с инцидентом в маршрутке, где пассажирка, требуя остановить автобус, устроила скандал, разбила стекло в салоне и, выйдя на улицу, распылила в салон газ из баллончика, сообщило ГУМВД РФ по региону.
По его данным, в полицию с заявлением обратилась женщина-водитель автобуса 88-го маршрута.
"Она рассказала, что во время движения одна из пассажирок начала оскорблять окружающих, требовать, чтобы водитель остановила автобус, и разбила стекло входной двери. После остановки транспортного средства женщина вышла на улицу, повредила зеркало заднего вида и распылила газовый баллончик в салон автобуса, а затем ушла в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
В настоящее время участковые уполномоченные полиции устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей и очевидцев.
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