https://ria.ru/20230315/aviaperevozki-1858103100.html

Российская авиакомпания откроет рейс из Новосибирска в Пекин

Российская авиакомпания откроет рейс из Новосибирска в Пекин - РИА Новости, 15.03.2023

Российская авиакомпания откроет рейс из Новосибирска в Пекин

Авиакомпания S7 открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин, сообщает перевозчик. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:15

2023-03-15T19:15

2023-03-15T19:15

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Авиакомпания S7 открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин, сообщает перевозчик. "Мы расширяем географию полетов в Китай и возобновляем прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин. Первый рейс отправится 29 мая", — говорится в телеграм-канале компании. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, обратные — по вторникам и пятницам. Время в пути — около пяти часов. Компания сообщает, что путешественники из других городов маршрутной сети S7 Airlines также смогут спланировать путешествие в Китай благодаря стыковкам в Новосибирске и Иркутске. Ранее S7 открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска в Урумчи и из Иркутска в Пекин, которые начнут полеты с 27 мая.

https://ria.ru/20230315/aviaperevozki-1858066070.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, новосибирск, пекин, китай