https://ria.ru/20230315/aviaperevozki-1858103100.html
Российская авиакомпания откроет рейс из Новосибирска в Пекин
Российская авиакомпания откроет рейс из Новосибирска в Пекин - РИА Новости, 15.03.2023
Российская авиакомпания откроет рейс из Новосибирска в Пекин
Авиакомпания S7 открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин, сообщает перевозчик. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:15
2023-03-15T19:15
2023-03-15T19:15
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Авиакомпания S7 открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин, сообщает перевозчик. "Мы расширяем географию полетов в Китай и возобновляем прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин. Первый рейс отправится 29 мая", — говорится в телеграм-канале компании. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, обратные — по вторникам и пятницам. Время в пути — около пяти часов. Компания сообщает, что путешественники из других городов маршрутной сети S7 Airlines также смогут спланировать путешествие в Китай благодаря стыковкам в Новосибирске и Иркутске. Ранее S7 открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска в Урумчи и из Иркутска в Пекин, которые начнут полеты с 27 мая.
https://ria.ru/20230315/aviaperevozki-1858066070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, новосибирск, пекин, китай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Новосибирск, Пекин, Китай
Российская авиакомпания откроет рейс из Новосибирска в Пекин
S7 Airlines в мае открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин