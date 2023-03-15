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Российская авиакомпания откроет рейс из Новосибирска в Пекин - РИА Новости, 15.03.2023
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Туризм
 
19:15 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/aviaperevozki-1858103100.html
Российская авиакомпания откроет рейс из Новосибирска в Пекин
Российская авиакомпания откроет рейс из Новосибирска в Пекин - РИА Новости, 15.03.2023
Российская авиакомпания откроет рейс из Новосибирска в Пекин
Авиакомпания S7 открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин, сообщает перевозчик. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:15
2023-03-15T19:15
туризм
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новости - туризм
новосибирск
пекин
китай
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Авиакомпания S7 открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин, сообщает перевозчик. "Мы расширяем географию полетов в Китай и возобновляем прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин. Первый рейс отправится 29 мая", — говорится в телеграм-канале компании. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, обратные — по вторникам и пятницам. Время в пути — около пяти часов. Компания сообщает, что путешественники из других городов маршрутной сети S7 Airlines также смогут спланировать путешествие в Китай благодаря стыковкам в Новосибирске и Иркутске. Ранее S7 открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска в Урумчи и из Иркутска в Пекин, которые начнут полеты с 27 мая.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Новосибирск, Пекин, Китай
Российская авиакомпания откроет рейс из Новосибирска в Пекин

S7 Airlines в мае открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Авиакомпания S7 открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин, сообщает перевозчик.
"Мы расширяем географию полетов в Китай и возобновляем прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин. Первый рейс отправится 29 мая", — говорится в телеграм-канале компании.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, обратные — по вторникам и пятницам. Время в пути — около пяти часов.
Компания сообщает, что путешественники из других городов маршрутной сети S7 Airlines также смогут спланировать путешествие в Китай благодаря стыковкам в Новосибирске и Иркутске.
Ранее S7 открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска в Урумчи и из Иркутска в Пекин, которые начнут полеты с 27 мая.
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