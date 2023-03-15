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Из Нижнего Новгорода в Ташкент будут летать регулярные рейсы - РИА Новости, 15.03.2023
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Туризм
 
17:03 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/aviaperevozki-1858066070.html
Из Нижнего Новгорода в Ташкент будут летать регулярные рейсы
Из Нижнего Новгорода в Ташкент будут летать регулярные рейсы - РИА Новости, 15.03.2023
Из Нижнего Новгорода в Ташкент будут летать регулярные рейсы
Авиарейсы в столицу Узбекистана из аэропорта Нижнего Новгорода будут выполняться с конца марта, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:03
2023-03-15T17:03
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ташкент
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Авиарейсы в столицу Узбекистана из аэропорта Нижнего Новгорода будут выполняться с конца марта, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "Прямые регулярные полеты в Ташкент будет выполнять авиакомпания Uzbekistan Airways. Рейсы запланированы с 28 марта 2023 года дважды в неделю по вторникам и субботам", — говорится в релизе. Отмечается, что для перевозки будут использоваться воздушные суда Airbus A320.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ташкент, Нижний Новгород, Узбекистан
Из Нижнего Новгорода в Ташкент будут летать регулярные рейсы

Аэропорт Нижнего Новгорода сообщил об открытии в конце марта авиасообщения с Ташкентом

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Авиарейсы в столицу Узбекистана из аэропорта Нижнего Новгорода будут выполняться с конца марта, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Прямые регулярные полеты в Ташкент будет выполнять авиакомпания Uzbekistan Airways. Рейсы запланированы с 28 марта 2023 года дважды в неделю по вторникам и субботам", — говорится в релизе.
Отмечается, что для перевозки будут использоваться воздушные суда Airbus A320.
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