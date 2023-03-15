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Из Нижнего Новгорода в Ташкент будут летать регулярные рейсы
Из Нижнего Новгорода в Ташкент будут летать регулярные рейсы - РИА Новости, 15.03.2023
Из Нижнего Новгорода в Ташкент будут летать регулярные рейсы
Авиарейсы в столицу Узбекистана из аэропорта Нижнего Новгорода будут выполняться с конца марта, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:03
2023-03-15T17:03
2023-03-15T17:03
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Авиарейсы в столицу Узбекистана из аэропорта Нижнего Новгорода будут выполняться с конца марта, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "Прямые регулярные полеты в Ташкент будет выполнять авиакомпания Uzbekistan Airways. Рейсы запланированы с 28 марта 2023 года дважды в неделю по вторникам и субботам", — говорится в релизе. Отмечается, что для перевозки будут использоваться воздушные суда Airbus A320.
https://ria.ru/20230102/puteshestviya-1842005036.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ташкент, нижний новгород, узбекистан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ташкент, Нижний Новгород, Узбекистан
Из Нижнего Новгорода в Ташкент будут летать регулярные рейсы
Аэропорт Нижнего Новгорода сообщил об открытии в конце марта авиасообщения с Ташкентом