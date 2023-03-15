https://ria.ru/20230315/aviaperevozki-1858066070.html

Из Нижнего Новгорода в Ташкент будут летать регулярные рейсы

Из Нижнего Новгорода в Ташкент будут летать регулярные рейсы - РИА Новости, 15.03.2023

Из Нижнего Новгорода в Ташкент будут летать регулярные рейсы

Авиарейсы в столицу Узбекистана из аэропорта Нижнего Новгорода будут выполняться с конца марта, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:03

2023-03-15T17:03

2023-03-15T17:03

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Авиарейсы в столицу Узбекистана из аэропорта Нижнего Новгорода будут выполняться с конца марта, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "Прямые регулярные полеты в Ташкент будет выполнять авиакомпания Uzbekistan Airways. Рейсы запланированы с 28 марта 2023 года дважды в неделю по вторникам и субботам", — говорится в релизе. Отмечается, что для перевозки будут использоваться воздушные суда Airbus A320.

https://ria.ru/20230102/puteshestviya-1842005036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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