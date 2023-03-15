https://ria.ru/20230315/ataka-1858165491.html

СМИ: корабль бундесвера был недалеко от "Северного потока" перед атакой

СМИ: корабль бундесвера был недалеко от "Северного потока" перед атакой - РИА Новости, 15.03.2023

СМИ: корабль бундесвера был недалеко от "Северного потока" перед атакой

Разведывательный корабль бундесвера находился недалеко от места взрыва "Северного потока 1" незадолго до атаки на трубопровод, сообщил второй немецкий канал ZDF РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T22:50

2023-03-15T22:50

2023-03-15T22:50

в мире

россия

владимир путин

северный поток

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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Разведывательный корабль бундесвера находился недалеко от места взрыва "Северного потока 1" незадолго до атаки на трубопровод, сообщил второй немецкий канал ZDF со ссылкой на представителя военно-морского командования вооруженных сил Германии. Уточняется, что судно вышло из немецкого Киля 7 сентября 2022 года и до 14 сентября находилось на расстоянии менее 11 морских миль к юго-востоку от места, где 26 сентября произошел взрыв, разрушивший "Северный поток 1". Как добавляет телеканал, миссия разведывательного корабля держится в секрете военно-морским командованием. На запрос об этом в ведомстве уточнили, что это была "рутинная миссия". Как пояснил представитель военно-морского командования ВС, корабль собрал "самые разнообразные сведения", "которые подлежат строгому засекречиванию". При этом, по словам собеседника канала, полученная информация не позволяет сделать какой-либо "вывод о виновниках повреждений" трубопроводов "Северного потока". Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следование яхты "Андромеда", которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Кроме того, как выяснил Spiegel, адрес электронной почты, который использовался для аренды судна, может указывать на Украину. При этом немецкие СМИ подвергли сомнению, что такое небольшое судно, как "Андромеда" с командой из шести человек могли перевезти необходимое количество оборудования и взрывчатки, и осуществить теракт под водой. Ранее федеральная прокуратура Германии сообщила РИА Новости, что с 18 по 20 января 2023 года обыскала неназванное судно в связи с подозрительной арендой. Также ведомство подтвердило, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств для подрыва "Северных потоков". По данным прокуратуры, никаких подозрений в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, нет. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских активистов к взрыву на "Северных потоках", глава государства отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.

https://ria.ru/20230315/potok-1858056098.html

https://ria.ru/20230315/podryv-1858141613.html

https://ria.ru/20230314/vzryvy-1857882380.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, владимир путин, северный поток