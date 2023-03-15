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Путин проводит переговоры с Асадом - РИА Новости, 15.03.2023
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17:07 15.03.2023 (обновлено: 18:17 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/asad-1858094142.html
Путин проводит переговоры с Асадом
Путин проводит переговоры с Асадом - РИА Новости, 15.03.2023
Путин проводит переговоры с Асадом
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Кремле. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:07
2023-03-15T18:17
политика
владимир путин
башар асад
россия
сирия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Кремле.Сирийский лидер прибыл в Москву во вторник вечером. В среду утром он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.Ожидается, что Путин и Асад обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.
https://ria.ru/20230315/siriya-1857921138.html
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политика, владимир путин, башар асад, россия, сирия
Политика, Владимир Путин, Башар Асад, Россия, Сирия
Путин проводит переговоры с Асадом

Путин проводит переговоры с Асадом в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 15 марта 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 15 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Кремле.
Сирийский лидер прибыл в Москву во вторник вечером. В среду утром он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Ожидается, что Путин и Асад обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.
Флаги России и Сирии - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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Вчера, 05:24
 
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