https://ria.ru/20230315/asad-1858094142.html
Путин проводит переговоры с Асадом
Путин проводит переговоры с Асадом - РИА Новости, 15.03.2023
Путин проводит переговоры с Асадом
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Кремле. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:07
2023-03-15T17:07
2023-03-15T18:17
политика
владимир путин
башар асад
россия
сирия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Кремле.Сирийский лидер прибыл в Москву во вторник вечером. В среду утром он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.Ожидается, что Путин и Асад обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.
https://ria.ru/20230315/siriya-1857921138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, башар асад, россия, сирия
Политика, Владимир Путин, Башар Асад, Россия, Сирия
Путин проводит переговоры с Асадом
Путин проводит переговоры с Асадом в Кремле
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Кремле.
Сирийский лидер прибыл в Москву
во вторник вечером. В среду утром он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Ожидается, что Путин и Асад обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.
Межгосударственные отношения России и Сирии