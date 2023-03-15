https://ria.ru/20230315/asad-1858094142.html

Путин проводит переговоры с Асадом

Путин проводит переговоры с Асадом - РИА Новости, 15.03.2023

Путин проводит переговоры с Асадом

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Кремле. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:07

2023-03-15T17:07

2023-03-15T18:17

политика

владимир путин

башар асад

россия

сирия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Кремле.Сирийский лидер прибыл в Москву во вторник вечером. В среду утром он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.Ожидается, что Путин и Асад обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.

https://ria.ru/20230315/siriya-1857921138.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, башар асад, россия, сирия