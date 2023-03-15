https://ria.ru/20230315/asad-1858010624.html

Песков опроверг информацию о начале переговоров Путина и Асада

Песков опроверг информацию о начале переговоров Путина и Асада - РИА Новости, 15.03.2023

Песков опроверг информацию о начале переговоров Путина и Асада

В Кремле опровергли информацию СМИ о начале переговоров президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:14

2023-03-15T13:14

2023-03-15T13:28

владимир путин

башар асад

сирия

политика

россия

москва

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Кремле опровергли информацию СМИ о начале переговоров президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.Ранее в СМИ появилась информация, что Путин проводит переговоры с Асадом."Неправда", - сказал Песков РИА Новости.Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Сегодня у него также запланирована встреча с Путиным. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

https://ria.ru/20230315/asad-1857955502.html

сирия

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москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, башар асад, сирия, политика, россия, москва