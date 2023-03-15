https://ria.ru/20230315/asad-1858010624.html
Песков опроверг информацию о начале переговоров Путина и Асада
Песков опроверг информацию о начале переговоров Путина и Асада - РИА Новости, 15.03.2023
Песков опроверг информацию о начале переговоров Путина и Асада
В Кремле опровергли информацию СМИ о начале переговоров президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:14
2023-03-15T13:14
2023-03-15T13:28
владимир путин
башар асад
сирия
политика
россия
москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Кремле опровергли информацию СМИ о начале переговоров президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.Ранее в СМИ появилась информация, что Путин проводит переговоры с Асадом."Неправда", - сказал Песков РИА Новости.Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Сегодня у него также запланирована встреча с Путиным. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
https://ria.ru/20230315/asad-1857955502.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, башар асад, сирия, политика, россия, москва
Владимир Путин, Башар Асад, Сирия, Политика, Россия, Москва
Песков опроверг информацию о начале переговоров Путина и Асада
Песков заявил, что президенты Путин и Асад еще не начали переговоры