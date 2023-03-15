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Песков опроверг информацию о начале переговоров Путина и Асада - РИА Новости, 15.03.2023
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13:14 15.03.2023 (обновлено: 13:28 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/asad-1858010624.html
Песков опроверг информацию о начале переговоров Путина и Асада
Песков опроверг информацию о начале переговоров Путина и Асада - РИА Новости, 15.03.2023
Песков опроверг информацию о начале переговоров Путина и Асада
В Кремле опровергли информацию СМИ о начале переговоров президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:14
2023-03-15T13:28
владимир путин
башар асад
сирия
политика
россия
москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Кремле опровергли информацию СМИ о начале переговоров президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.Ранее в СМИ появилась информация, что Путин проводит переговоры с Асадом."Неправда", - сказал Песков РИА Новости.Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Сегодня у него также запланирована встреча с Путиным. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
https://ria.ru/20230315/asad-1857955502.html
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владимир путин, башар асад, сирия, политика, россия, москва
Владимир Путин, Башар Асад, Сирия, Политика, Россия, Москва
Песков опроверг информацию о начале переговоров Путина и Асада

Песков заявил, что президенты Путин и Асад еще не начали переговоры

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Кремле опровергли информацию СМИ о начале переговоров президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.
Ранее в СМИ появилась информация, что Путин проводит переговоры с Асадом.
"Неправда", - сказал Песков РИА Новости.
Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Сегодня у него также запланирована встреча с Путиным. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
Башар Асад на памятной церемонии у Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Вчера, 10:32
 
Владимир ПутинБашар АсадСирияПолитикаРоссияМосква
 
 
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