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Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 15.03.2023
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10:32 15.03.2023 (обновлено: 10:49 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/asad-1857955502.html
Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 15.03.2023
Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Сирии Башар Асад, находящийся в Москве с рабочим визитом, в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:32
2023-03-15T10:49
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад, находящийся в Москве с рабочим визитом, в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Асада, который возложил к Могиле венок из темно-алых роз в обрамлении ленты цветов сирийского флага, сопровождала делегация сирийских политиков и военных. Сирийский лидер почтил память павших воинов минутой молчания. Церемония возложения прошла при сопровождении Военного образцового оркестра Почетного караула. Асад прибыл в Москву во вторник вечером. В аэропорту Внуково его встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов. В российской столице у сирийского лидера запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.
https://ria.ru/20230211/siriya-1851413315.html
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в мире, сирия, москва, россия, башар асад, владимир путин, михаил богданов
В мире, Сирия, Москва, Россия, Башар Асад, Владимир Путин, Михаил Богданов
Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент Сирии Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены. 15 марта 2023
Президент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены. 15 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены. 15 марта 2023
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад, находящийся в Москве с рабочим визитом, в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Асада, который возложил к Могиле венок из темно-алых роз в обрамлении ленты цветов сирийского флага, сопровождала делегация сирийских политиков и военных. Сирийский лидер почтил память павших воинов минутой молчания. Церемония возложения прошла при сопровождении Военного образцового оркестра Почетного караула.
Президент Сирии Асад с российскими спасателями в городе Джебла - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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Асад прибыл в Москву во вторник вечером. В аэропорту Внуково его встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов.
В российской столице у сирийского лидера запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.
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