https://ria.ru/20230315/asad-1857955502.html

Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 15.03.2023

Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент Сирии Башар Асад, находящийся в Москве с рабочим визитом, в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:32

2023-03-15T10:32

2023-03-15T10:49

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад, находящийся в Москве с рабочим визитом, в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Асада, который возложил к Могиле венок из темно-алых роз в обрамлении ленты цветов сирийского флага, сопровождала делегация сирийских политиков и военных. Сирийский лидер почтил память павших воинов минутой молчания. Церемония возложения прошла при сопровождении Военного образцового оркестра Почетного караула. Асад прибыл в Москву во вторник вечером. В аэропорту Внуково его встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов. В российской столице у сирийского лидера запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.

https://ria.ru/20230211/siriya-1851413315.html

https://ria.ru/20230314/asad-1857886975.html

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Дарья Буймова

в мире, сирия, москва, россия, башар асад, владимир путин, михаил богданов