Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Сирии Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены. 15 марта 2023
Президент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены. 15 марта 2023
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад, находящийся в Москве с рабочим визитом, в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Асада, который возложил к Могиле венок из темно-алых роз в обрамлении ленты цветов сирийского флага, сопровождала делегация сирийских политиков и военных. Сирийский лидер почтил память павших воинов минутой молчания. Церемония возложения прошла при сопровождении Военного образцового оркестра Почетного караула.
Асад прибыл в Москву во вторник вечером. В аэропорту Внуково его встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов.
В российской столице у сирийского лидера запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.