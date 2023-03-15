https://ria.ru/20230315/arkheologiya-1857839452.html

Останки древнеримской аристократки нашли на необычном кладбище в Британии

Останки древнеримской аристократки нашли на необычном кладбище в Британии - РИА Новости, 15.03.2023

Останки древнеримской аристократки нашли на необычном кладбище в Британии

Археологи раскопали останки древнеримской аристократки на 1600-летнем кладбище в Гарфорте в Великобритании, пишет The Guardian. Женщина покоилась в гробу из... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T04:00

2023-03-15T04:00

2023-03-15T04:00

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Археологи раскопали останки древнеримской аристократки на 1600-летнем кладбище в Гарфорте в Великобритании, пишет The Guardian. Женщина покоилась в гробу из свинца.Ученые называют кладбище необычным — здесь хоронили людей, живших в позднеримскую и раннюю англосаксонскую эпохи. Кроме могилы аристократки, также обнаружили 60 захоронений мужчин, женщин и детей, живших в эти периоды. И на кладбище находят следы погребальных традиций двух культур. При этом разные общины редко использовали одно и то же место для захоронений. Находка стала шансом для ученых узнать больше о времени от конца римского владычества в Британии (400 годы нашей эры) до начала англосаксонского периода (V — XI века).Ученые проведут серию тестов, чтобы собрать больше подробностей о покоившихся здесь людях. При помощи радиоуглеродного датирования останков эксперты пытаются уточнить временные рамки захоронений. Химические анализы укажут на происхождение живших здесь в древности и условиях их жизни. Ранее сообщалось о том, что археологи нашли изготовленный в Железном веке из человеческого черепа гребень

https://ria.ru/20230302/arkheologiya-1855096036.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, великобритания