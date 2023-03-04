https://ria.ru/20230304/arkheologiya-1855590108.html

Археологи нашли изготовленный из человеческого черепа древний гребень

Археологи нашли изготовленный из человеческого черепа древний гребень - РИА Новости, 04.03.2023

Археологи нашли изготовленный из человеческого черепа древний гребень

В Англии при работе над строительством автомагистрали в Бар Хилл нашли осколок гребня, изготовленного в Железном веке (750 год до нашей эры – 43 год нашей эры). РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T04:00

2023-03-04T04:00

2023-03-04T04:00

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Англии при работе над строительством автомагистрали в Бар Хилл нашли осколок гребня, изготовленного в Железном веке (750 год до нашей эры – 43 год нашей эры). Открытие было сделано еще в 2018 году, но только сейчас опубликованы результаты его исследования. Они представлены на сайте MOLA (Museum of London Archaeology). На первый взгляд, аксессуар ничем не отличается от других подобных изделий той эпохи. Но это не так. Оказалось, что гребень сделан из кости человеческого черепа и никогда не использовался в быту — на его зубцах нет следов износа. Ученые установили, что в артефакте было сделано отверстие. Вероятно, предмет прикрепляли к одежде. Археологи предполагают, что гребень носили как амулет. А создали оберег из останков важного человека, которого чтили и после смерти. Это третий подобный артефакт в Британии. Два других также обнаружили недалеко от Бар Хилл — один из них раскопали в 1970-х, а второй в 2000-х года. Ученые считают, что находки могут свидетельствовать о традиции Железного века, уникальной для этого региона. Ранее сообщалось о найденной в Армении гробнице мужчины и женщины, умерших 3200 лет назад.

https://ria.ru/20230215/arkheologiya-1851990102.html

англия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, англия