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Археологи нашли изготовленный из человеческого черепа древний гребень - РИА Новости, 04.03.2023
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Культура
 
04:00 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/arkheologiya-1855590108.html
Археологи нашли изготовленный из человеческого черепа древний гребень
Археологи нашли изготовленный из человеческого черепа древний гребень - РИА Новости, 04.03.2023
Археологи нашли изготовленный из человеческого черепа древний гребень
В Англии при работе над строительством автомагистрали в Бар Хилл нашли осколок гребня, изготовленного в Железном веке (750 год до нашей эры – 43 год нашей эры). РИА Новости, 04.03.2023
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культура
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археология
англия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Англии при работе над строительством автомагистрали в Бар Хилл нашли осколок гребня, изготовленного в Железном веке (750 год до нашей эры – 43 год нашей эры). Открытие было сделано еще в 2018 году, но только сейчас опубликованы результаты его исследования. Они представлены на сайте MOLA (Museum of London Archaeology). На первый взгляд, аксессуар ничем не отличается от других подобных изделий той эпохи. Но это не так. Оказалось, что гребень сделан из кости человеческого черепа и никогда не использовался в быту — на его зубцах нет следов износа. Ученые установили, что в артефакте было сделано отверстие. Вероятно, предмет прикрепляли к одежде. Археологи предполагают, что гребень носили как амулет. А создали оберег из останков важного человека, которого чтили и после смерти. Это третий подобный артефакт в Британии. Два других также обнаружили недалеко от Бар Хилл — один из них раскопали в 1970-х, а второй в 2000-х года. Ученые считают, что находки могут свидетельствовать о традиции Железного века, уникальной для этого региона. Ранее сообщалось о найденной в Армении гробнице мужчины и женщины, умерших 3200 лет назад.
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новости культуры, археология, англия
Культура, Новости культуры, Археология, Англия
Археологи нашли изготовленный из человеческого черепа древний гребень

Археологи нашли изготовленный в Железном веке из человеческого черепа гребень

© Фото : MOLAГребень
Гребень - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Фото : MOLA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Англии при работе над строительством автомагистрали в Бар Хилл нашли осколок гребня, изготовленного в Железном веке (750 год до нашей эры – 43 год нашей эры). Открытие было сделано еще в 2018 году, но только сейчас опубликованы результаты его исследования. Они представлены на сайте MOLA (Museum of London Archaeology).
© MOLAРеконструкция гребня
Реконструкция гребня
© MOLA
Реконструкция гребня
На первый взгляд, аксессуар ничем не отличается от других подобных изделий той эпохи. Но это не так. Оказалось, что гребень сделан из кости человеческого черепа и никогда не использовался в быту — на его зубцах нет следов износа.
Ученые установили, что в артефакте было сделано отверстие. Вероятно, предмет прикрепляли к одежде. Археологи предполагают, что гребень носили как амулет. А создали оберег из останков важного человека, которого чтили и после смерти.
Это третий подобный артефакт в Британии. Два других также обнаружили недалеко от Бар Хилл — один из них раскопали в 1970-х, а второй в 2000-х года. Ученые считают, что находки могут свидетельствовать о традиции Железного века, уникальной для этого региона.
Ранее сообщалось о найденной в Армении гробнице мужчины и женщины, умерших 3200 лет назад.
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