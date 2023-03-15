https://ria.ru/20230315/antonov-1858133311.html
Антонов сообщил, что разговор в Госдепе о беспилотнике был уважительным
Антонов сообщил, что разговор в Госдепе о беспилотнике был уважительным - РИА Новости, 15.03.2023
Антонов сообщил, что разговор в Госдепе о беспилотнике был уважительным
Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя вызов в госдеп США из-за ситуации с американским беспилотником, заявил, что разговор был уважительный, "никто не... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:22
2023-03-15T19:22
2023-03-15T21:00
россия
сша
черное море
анатолий антонов
государственный департамент сша
су-27
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя вызов в госдеп США из-за ситуации с американским беспилотником, заявил, что разговор был уважительный, "никто не доставал туфлю и не бил по столу". Антонов ранее заявил, что накануне на встрече в госдепе после инцидента с беспилотником озвучил российские озабоченности действиями США и отверг все обвинения в адрес России. "Разговор был уважительный. Никто не доставал туфлю и не бил по столу, угрожая чем-то. Была озвучена позиция, на которую я, со своей стороны, ответил, как мы реагируем на подобные провокационные действия американских вооруженных сил", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1". Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ. Европейское командование ВС США, в свою очередь, заявляло, что российский самолет Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858082104.html
https://ria.ru/20230315/patrushev-1858101712.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, черное море, анатолий антонов, государственный департамент сша, су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Россия, США, Черное море, Анатолий Антонов, Государственный департамент США, Су-27, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Антонов сообщил, что разговор в Госдепе о беспилотнике был уважительным
Антонов сообщил о разговоре в Госдепе о дроне: никто не доставал туфлю и не бил по столу