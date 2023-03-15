https://ria.ru/20230315/antonov-1858133311.html

Антонов сообщил, что разговор в Госдепе о беспилотнике был уважительным

Антонов сообщил, что разговор в Госдепе о беспилотнике был уважительным - РИА Новости, 15.03.2023

Антонов сообщил, что разговор в Госдепе о беспилотнике был уважительным

Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя вызов в госдеп США из-за ситуации с американским беспилотником, заявил, что разговор был уважительный, "никто не... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:22

2023-03-15T19:22

2023-03-15T21:00

россия

сша

черное море

анатолий антонов

государственный департамент сша

су-27

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя вызов в госдеп США из-за ситуации с американским беспилотником, заявил, что разговор был уважительный, "никто не доставал туфлю и не бил по столу". Антонов ранее заявил, что накануне на встрече в госдепе после инцидента с беспилотником озвучил российские озабоченности действиями США и отверг все обвинения в адрес России. "Разговор был уважительный. Никто не доставал туфлю и не бил по столу, угрожая чем-то. Была озвучена позиция, на которую я, со своей стороны, ответил, как мы реагируем на подобные провокационные действия американских вооруженных сил", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1". Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ. Европейское командование ВС США, в свою очередь, заявляло, что российский самолет Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.

https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858082104.html

https://ria.ru/20230315/patrushev-1858101712.html

россия

сша

черное море

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, черное море, анатолий антонов, государственный департамент сша, су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем