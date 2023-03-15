https://ria.ru/20230315/antonov-1857920898.html
Антонов призвал США прекратить полеты у границ России после ЧП с БПЛА
Антонов призвал США прекратить полеты у границ России после ЧП с БПЛА - РИА Новости, 15.03.2023
Антонов призвал США прекратить полеты у границ России после ЧП с БПЛА
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после инцидента с американским беспилотником над Черным морем назвал недопустимой военную деятельность США в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T05:15
2023-03-15T05:15
2023-03-15T11:09
россия
сша
анатолий антонов
черное море
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после инцидента с американским беспилотником над Черным морем назвал недопустимой военную деятельность США в непосредственной близости от границ России.Американские беспилотники, указал посол, собирают разведывательную информацию, которую Киев затем использует для ударов по России. По словам Антонова, Москва рассчитывает, что США "прекратят полеты вблизи российских рубежей".Антонов также назвал инцидент провокацией.Во вторник Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. Утверждалось, что незадолго до инцидента Су-27 совершал "небезопасные" маневры.Как сообщили в Минобороны России, утром 14 марта беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. В военном ведомстве подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
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россия, сша, анатолий антонов, черное море, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Россия, США, Анатолий Антонов, Черное море, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Антонов призвал США прекратить полеты у границ России после ЧП с БПЛА
Посол Антонов призвал США прекратить полеты у границ России после инцидента с БПЛА MQ-9
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после инцидента с американским беспилотником над Черным морем назвал недопустимой военную деятельность США в непосредственной близости от границ России.
«
"Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", — говорится в заявлении главы дипмиссии.
Американские беспилотники, указал посол, собирают разведывательную информацию, которую Киев
затем использует для ударов по России. По словам Антонова, Москва рассчитывает, что США "прекратят полеты вблизи российских рубежей".
Антонов также назвал инцидент провокацией.
Во вторник Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27
якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. Утверждалось, что незадолго до инцидента Су-27 совершал "небезопасные" маневры.
Как сообщили в Минобороны России, утром 14 марта беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. В военном ведомстве подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
Россия не ищет конфликта с США, заявил посол Антонов