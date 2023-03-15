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Россия не ищет конфликта с США, заявил посол Антонов - РИА Новости, 15.03.2023
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00:31 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/antonov-1857908193.html
Россия не ищет конфликта с США, заявил посол Антонов
Россия не ищет конфликта с США, заявил посол Антонов - РИА Новости, 15.03.2023
Россия не ищет конфликта с США, заявил посол Антонов
Россия настаивает на выстраивании прагматичных отношений с США, которые отвечали бы интересам народов обеих стран, и не ищет конфликта с этой страной, заявил... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T00:31
2023-03-15T00:31
анатолий антонов
россия
сша
черное море
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Россия настаивает на выстраивании прагматичных отношений с США, которые отвечали бы интересам народов обеих стран, и не ищет конфликта с этой страной, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Российский дипломат сообщил, что, находясь в американском дипведомстве, провел встречу с помощницей госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. По словам Антонова, встреча с ней оказалась "конструктивной", вопрос о возможных "последствиях" воздушного инцидента для Москвы на ней не поднимался. Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230225/antonov-1854222805.html
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анатолий антонов, россия, сша, черное море
Анатолий Антонов, Россия, США, Черное море
Россия не ищет конфликта с США, заявил посол Антонов

Посол Антонов: Россия настаивает на выстраивании прагматичных отношений с США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Россия настаивает на выстраивании прагматичных отношений с США, которые отвечали бы интересам народов обеих стран, и не ищет конфликта с этой страной, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Что касается нас, то мы не хотим никакой конфронтации между США и Россией. Мы выступаем за выстраивание прагматичных отношений на благо российского и американского народов", - сказал Антонов по итогам посещения госдепартамента, которое состоялось после инцидента с падением в воды Черного моря беспилотника американских вооруженных сил.
Российский дипломат сообщил, что, находясь в американском дипведомстве, провел встречу с помощницей госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. По словам Антонова, встреча с ней оказалась "конструктивной", вопрос о возможных "последствиях" воздушного инцидента для Москвы на ней не поднимался.
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Антонов назвал новые санкции США бездумными
25 февраля, 03:11
 
Анатолий АнтоновРоссияСШАЧерное море
 
 
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