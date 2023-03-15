https://ria.ru/20230315/antonov-1857908193.html

Россия не ищет конфликта с США, заявил посол Антонов

Россия не ищет конфликта с США, заявил посол Антонов - РИА Новости, 15.03.2023

Россия не ищет конфликта с США, заявил посол Антонов

Россия настаивает на выстраивании прагматичных отношений с США, которые отвечали бы интересам народов обеих стран, и не ищет конфликта с этой страной, заявил... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T00:31

2023-03-15T00:31

2023-03-15T00:31

анатолий антонов

россия

сша

черное море

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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Россия настаивает на выстраивании прагматичных отношений с США, которые отвечали бы интересам народов обеих стран, и не ищет конфликта с этой страной, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Российский дипломат сообщил, что, находясь в американском дипведомстве, провел встречу с помощницей госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. По словам Антонова, встреча с ней оказалась "конструктивной", вопрос о возможных "последствиях" воздушного инцидента для Москвы на ней не поднимался. Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20230225/antonov-1854222805.html

россия

сша

черное море

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анатолий антонов, россия, сша, черное море