Россия не ищет конфликта с США, заявил посол Антонов
Посол Антонов: Россия настаивает на выстраивании прагматичных отношений с США
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Россия настаивает на выстраивании прагматичных отношений с США, которые отвечали бы интересам народов обеих стран, и не ищет конфликта с этой страной, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Что касается нас, то мы не хотим никакой конфронтации между США и Россией. Мы выступаем за выстраивание прагматичных отношений на благо российского и американского народов", - сказал Антонов по итогам посещения госдепартамента, которое состоялось после инцидента с падением в воды Черного моря беспилотника американских вооруженных сил.
Российский дипломат сообщил, что, находясь в американском дипведомстве, провел встречу с помощницей госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. По словам Антонова, встреча с ней оказалась "конструктивной", вопрос о возможных "последствиях" воздушного инцидента для Москвы на ней не поднимался.
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.