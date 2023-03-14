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МИД: Россия проинформировала Турцию и Украину о позиции по зерновой сделке - РИА Новости, 14.03.2023
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19:47 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/zerno-1857878950.html
МИД: Россия проинформировала Турцию и Украину о позиции по зерновой сделке
МИД: Россия проинформировала Турцию и Украину о позиции по зерновой сделке - РИА Новости, 14.03.2023
МИД: Россия проинформировала Турцию и Украину о позиции по зерновой сделке
Российская сторона довела до сведения Турции и Украины свою позицию относительно продления "зерновой сделки" на 60 дней, заявил журналистам заместитель министра РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:47
2023-03-14T19:47
экономика
оон
зерновая сделка
сергей вершинин
турция
украина
россия
в мире
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ЖЕНЕВА, 14 мар - РИА Новости. Российская сторона довела до сведения Турции и Украины свою позицию относительно продления "зерновой сделки" на 60 дней, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. "Речь идет о нашей позиции. Мы о ней информировали вчера подробно ООНовских представителей, и мы довели до сторон в лице Турции и Украины наш подход", - заявил российский дипломат. В понедельник Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230314/guterresh-1857766701.html
https://ria.ru/20230310/zerno-1856953871.html
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экономика, оон, зерновая сделка, сергей вершинин, турция, украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, ООН, зерновая сделка, Сергей Вершинин, Турция, Украина, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: Россия проинформировала Турцию и Украину о позиции по зерновой сделке

МИД: Россия проинформировала Турцию и Украину о своей позиции по продлению зерновой сделки

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 мар - РИА Новости. Российская сторона довела до сведения Турции и Украины свою позицию относительно продления "зерновой сделки" на 60 дней, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
"Речь идет о нашей позиции. Мы о ней информировали вчера подробно ООНовских представителей, и мы довели до сторон в лице Турции и Украины наш подход", - заявил российский дипломат.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Кремле оценили усилия генсека ООН по зерновой сделке
Вчера, 13:22
В понедельник Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Бессрочное продление зерновой сделки сейчас не обсуждается, заявил источник
10 марта, 11:39
 
ЭкономикаООНзерновая сделкаСергей ВершининТурцияУкраинаРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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