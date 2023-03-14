https://ria.ru/20230314/zerno-1857878950.html

МИД: Россия проинформировала Турцию и Украину о позиции по зерновой сделке

МИД: Россия проинформировала Турцию и Украину о позиции по зерновой сделке - РИА Новости, 14.03.2023

МИД: Россия проинформировала Турцию и Украину о позиции по зерновой сделке

Российская сторона довела до сведения Турции и Украины свою позицию относительно продления "зерновой сделки" на 60 дней, заявил журналистам заместитель министра РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T19:47

2023-03-14T19:47

2023-03-14T19:47

экономика

оон

зерновая сделка

сергей вершинин

турция

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россия

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ЖЕНЕВА, 14 мар - РИА Новости. Российская сторона довела до сведения Турции и Украины свою позицию относительно продления "зерновой сделки" на 60 дней, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. "Речь идет о нашей позиции. Мы о ней информировали вчера подробно ООНовских представителей, и мы довели до сторон в лице Турции и Украины наш подход", - заявил российский дипломат. В понедельник Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230314/guterresh-1857766701.html

https://ria.ru/20230310/zerno-1856953871.html

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экономика, оон, зерновая сделка, сергей вершинин, турция, украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)