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В МИД объяснили решение продлить зерновую сделку только на 60 дней - РИА Новости, 14.03.2023
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19:29 14.03.2023 (обновлено: 22:03 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/zerno-1857875427.html
В МИД объяснили решение продлить зерновую сделку только на 60 дней
В МИД объяснили решение продлить зерновую сделку только на 60 дней - РИА Новости, 14.03.2023
В МИД объяснили решение продлить зерновую сделку только на 60 дней
Россия приняла решение продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений, заявил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:29
2023-03-14T22:03
экономика
россия
сергей вершинин
оон
зерновая сделка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
в мире
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ЖЕНЕВА, 14 мар — РИА Новости. Россия приняла решение продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин. По его словам, Москва принимала к сведению усилия ООН, направленные на разблокировку отечественного экспорта. При этом российские судовые компании и банки продолжают сталкиваться с санкциями и барьерами, которые ввели Вашингтон, Брюссель и Лондон, хотя там утверждали, что ограничения не затрагивают Россию.В конце этого периода Москва оценит прогресс в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений, продолжил он, и от этого будет зависеть судьба зерновой сделки. При этом Россия еще не получила официального ответа от сторон на свое предложение продлить соглашение на два месяца."Это наше решение увязывается с тем, что, на наш взгляд, этот период является достаточным для того, чтобы не на словах, а на деле добиться прогресса в исполнении тех положений, которые предусматривает меморандум между Россией и ООН", — пояснил дипломат.Вершинин уточнил, что решение Москвы продлить зерновую сделку именно на 60 дней не связано с политическими событиями в Турции.Замглавы МИД добавил, что Россия отрицательно относится к пожеланиям украинской стороны о расширении зерновой сделки и исходит из того, что ООН должна сохранять нейтральную позицию и не подыгрывать Киеву.Большую часть вывозимого в рамках зерновой сделки продовольствия поставляют в развитые страны, только три процента — в государства, нуждающиеся в срочной помощи, отметил дипломат. Из западных столиц звучат заявления, что именно вывоз продовольствия с Украины помогает улучшению продовольственной ситуации в мире.Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней (до 18 марта) при отсутствии возражений какой-либо стороны.
https://ria.ru/20230314/sdelka-1857757309.html
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экономика, россия, сергей вершинин, оон, зерновая сделка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, в мире, москва, вашингтон (штат)
Экономика, Россия, Сергей Вершинин, ООН, зерновая сделка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Турция, В мире, Москва, Вашингтон (штат)
В МИД объяснили решение продлить зерновую сделку только на 60 дней

Вершинин: Россия продлила зерновую сделку на 60 дней из-за ситуации с экспортом удобрений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 мар — РИА Новости. Россия приняла решение продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
По его словам, Москва принимала к сведению усилия ООН, направленные на разблокировку отечественного экспорта. При этом российские судовые компании и банки продолжают сталкиваться с санкциями и барьерами, которые ввели Вашингтон, Брюссель и Лондон, хотя там утверждали, что ограничения не затрагивают Россию.
«

"Уже было продление украинской части единого пакета на очередные 120 дней. Но мы видим, что нет изменений, мы видим, что нет результатов. В этой ситуации мы не можем продолжать дело, как будто все проходит гладко, без сбоев и без перекосов в исполнении тех взаимоувязанных договоренностей, которые были подписаны в Стамбуле. Именно этим объясняется то, что российской стороной было принято решение продлить черноморскую зерновую инициативу не на 120, а на 60 дней", — сказал Вершинин.

В конце этого периода Москва оценит прогресс в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений, продолжил он, и от этого будет зависеть судьба зерновой сделки. При этом Россия еще не получила официального ответа от сторон на свое предложение продлить соглашение на два месяца.
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"Это наше решение увязывается с тем, что, на наш взгляд, этот период является достаточным для того, чтобы не на словах, а на деле добиться прогресса в исполнении тех положений, которые предусматривает меморандум между Россией и ООН", — пояснил дипломат.
Вершинин уточнил, что решение Москвы продлить зерновую сделку именно на 60 дней не связано с политическими событиями в Турции.
Замглавы МИД добавил, что Россия отрицательно относится к пожеланиям украинской стороны о расширении зерновой сделки и исходит из того, что ООН должна сохранять нейтральную позицию и не подыгрывать Киеву.
Большую часть вывозимого в рамках зерновой сделки продовольствия поставляют в развитые страны, только три процента — в государства, нуждающиеся в срочной помощи, отметил дипломат. Из западных столиц звучат заявления, что именно вывоз продовольствия с Украины помогает улучшению продовольственной ситуации в мире.
«

"Это абсолютно не так. Наоборот, я бы подчеркнул, что именно экспорт российских сельскохозяйственных товаров и удобрений является основным вкладом России в то, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в мире", — подчеркнул Вершинин.

В июле прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение, которое предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сама зерновая сделка — часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.

Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней (до 18 марта) при отсутствии возражений какой-либо стороны.
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