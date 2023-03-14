https://ria.ru/20230314/zerno-1857875427.html

В МИД объяснили решение продлить зерновую сделку только на 60 дней

В МИД объяснили решение продлить зерновую сделку только на 60 дней - РИА Новости, 14.03.2023

В МИД объяснили решение продлить зерновую сделку только на 60 дней

Россия приняла решение продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений, заявил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T19:29

2023-03-14T19:29

2023-03-14T22:03

экономика

россия

сергей вершинин

оон

зерновая сделка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

турция

в мире

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ЖЕНЕВА, 14 мар — РИА Новости. Россия приняла решение продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин. По его словам, Москва принимала к сведению усилия ООН, направленные на разблокировку отечественного экспорта. При этом российские судовые компании и банки продолжают сталкиваться с санкциями и барьерами, которые ввели Вашингтон, Брюссель и Лондон, хотя там утверждали, что ограничения не затрагивают Россию.В конце этого периода Москва оценит прогресс в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений, продолжил он, и от этого будет зависеть судьба зерновой сделки. При этом Россия еще не получила официального ответа от сторон на свое предложение продлить соглашение на два месяца."Это наше решение увязывается с тем, что, на наш взгляд, этот период является достаточным для того, чтобы не на словах, а на деле добиться прогресса в исполнении тех положений, которые предусматривает меморандум между Россией и ООН", — пояснил дипломат.Вершинин уточнил, что решение Москвы продлить зерновую сделку именно на 60 дней не связано с политическими событиями в Турции.Замглавы МИД добавил, что Россия отрицательно относится к пожеланиям украинской стороны о расширении зерновой сделки и исходит из того, что ООН должна сохранять нейтральную позицию и не подыгрывать Киеву.Большую часть вывозимого в рамках зерновой сделки продовольствия поставляют в развитые страны, только три процента — в государства, нуждающиеся в срочной помощи, отметил дипломат. Из западных столиц звучат заявления, что именно вывоз продовольствия с Украины помогает улучшению продовольственной ситуации в мире.Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней (до 18 марта) при отсутствии возражений какой-либо стороны.

https://ria.ru/20230314/sdelka-1857757309.html

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сергей вершинин, оон, зерновая сделка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, в мире, москва, вашингтон (штат)