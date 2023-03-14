Представитель ООН заявил, что консультации по зерновой сделке продолжаются
Представитель ООН заявил о продолжении консультаций по зерновой сделке со всеми сторонами
© РИА Новости / | Перейти в медиабанкЗерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны в Мелитополе
Зерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны в Мелитополе. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Представитель ООН заявил, что консультации по поводу продления черноморской зерновой сделки продолжаются со всеми сторонами, передает агентство Рейтер.
«
"Переговоры завершились вчера в соответствии с договоренностью, но консультации продолжаются со всеми сторонами", - цитирует агентство во вторник слова представителя.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.