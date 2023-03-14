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Представитель ООН заявил, что консультации по зерновой сделке продолжаются - РИА Новости, 14.03.2023
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13:56 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/zerno-1857776291.html
Представитель ООН заявил, что консультации по зерновой сделке продолжаются
Представитель ООН заявил, что консультации по зерновой сделке продолжаются - РИА Новости, 14.03.2023
Представитель ООН заявил, что консультации по зерновой сделке продолжаются
Представитель ООН заявил, что консультации по поводу продления черноморской зерновой сделки продолжаются со всеми сторонами, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:56
2023-03-14T13:56
зерновая сделка
экономика
россия
турция
оон
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Представитель ООН заявил, что консультации по поводу продления черноморской зерновой сделки продолжаются со всеми сторонами, передает агентство Рейтер. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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зерновая сделка, экономика, россия, турция, оон, в мире
зерновая сделка, Экономика, Россия, Турция, ООН, В мире
Представитель ООН заявил, что консультации по зерновой сделке продолжаются

Представитель ООН заявил о продолжении консультаций по зерновой сделке со всеми сторонами

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЗерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны в Мелитополе
Зерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Зерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Представитель ООН заявил, что консультации по поводу продления черноморской зерновой сделки продолжаются со всеми сторонами, передает агентство Рейтер.
«
"Переговоры завершились вчера в соответствии с договоренностью, но консультации продолжаются со всеми сторонами", - цитирует агентство во вторник слова представителя.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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