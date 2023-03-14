https://ria.ru/20230314/zemletryasenie-1857856566.html

В Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 14.03.2023

В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, ранее во вторник на этой же территории были зарегистрированы подземные толчки... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:02

2023-03-14T18:02

2023-03-14T18:16

в мире

кахраманмараш

турция

сирия

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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, ранее во вторник на этой же территории были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,7."Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в районе Чаглаянчерит в Кахраманмараше в 17:49 (совпадает с мск)", - сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Очаг землетрясения залегал на глубине 5,3 километра.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших достигло 48,4 тысячи человек, до сих пор не опознаны тела 1615 погибших.

кахраманмараш

турция

сирия

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в мире, кахраманмараш, турция, сирия