https://ria.ru/20230314/zdorove-1857681524.html

Исследование показало, сколько стали тратить россияне на здоровье

Исследование показало, сколько стали тратить россияне на здоровье - РИА Новости, 14.03.2023

Исследование показало, сколько стали тратить россияне на здоровье

Средний чек россиян по тратам на здоровье в декабре-феврале составил 1 686 рублей, увеличившись по сравнению с предыдущей зимой на 15%, говорится в исследовании РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T05:10

2023-03-14T05:10

2023-03-14T05:28

общество

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Средний чек россиян по тратам на здоровье в декабре-феврале составил 1 686 рублей, увеличившись по сравнению с предыдущей зимой на 15%, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Статистика показала, что общий средний чек здесь вырос до 1 686 рублей с 1 469 рублей зимой 2021-2022 года. Аптека – традиционный лидер в пятерке трат в сегменте "здоровье" в зависимости от числа покупок по картам банка. Именно сюда россияне чаще всего наведываются за лекарствами в ежегодный сезон разгара зимних заболеваний. Средний чек одной покупки здесь с декабря 2022 года по февраль 2023 года составил 891 рубль", - подсчитали авторы исследования. Второе место - услуги медицинских учреждений, где средний чек одной операции по карте банка зимой 2022-2023 года составил 5 446 рублей. На третьем месте - деятельность практикующих врачей. Средний чек одного платежа по картам банка в данный период здесь составил 5 416 рублей. Четвертое место в рейтинге трат на здоровье заняли услуги дантистов и ортодонтов. В среднем одна операция по их оплате картами банка обходится россиянам в 9 134 рубля. И, наконец, пятое место – у трат на оптику со средним чеком этой зимой в 5 881 рубль. Также выяснилось, что средний чек одной покупки по картам в категории "здоровье" у мужчин заметно выше, чем у женщин – 1 864 рубля против 1 544 рублей соответственно. При этом женщины на 26% чаще, чем мужчины совершают здесь покупки. По мнению аналитиков, такую статистику могли обусловить траты мам на здоровье детей, ведь мамы чаще, чем папы, берут декретные отпуска и больничные для ухода за ребенком.

https://ria.ru/20230312/zdorove-1857330166.html

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общество, россия