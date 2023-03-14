https://ria.ru/20230314/zarplata-1857823419.html

Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат

Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат - РИА Новости, 14.03.2023

Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат

В России идет тенденция на повышение уровня зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:27

2023-03-14T16:27

2023-03-14T16:37

россия

владимир путин

улан-удэнский авиационный завод

улан-удэ

республика бурятия

политика

экономика

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. В России идет тенденция на повышение уровня зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения - на 1% в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идет все-таки на повышение", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html

россия

улан-удэ

республика бурятия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, улан-удэ, республика бурятия, политика, экономика