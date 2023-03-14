https://ria.ru/20230314/zarplata-1857823419.html
Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат
Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат - РИА Новости, 14.03.2023
Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат
В России идет тенденция на повышение уровня зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:27
2023-03-14T16:27
2023-03-14T16:37
россия
владимир путин
улан-удэнский авиационный завод
улан-удэ
республика бурятия
политика
экономика
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. В России идет тенденция на повышение уровня зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения - на 1% в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идет все-таки на повышение", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.
https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, улан-удэ, республика бурятия, политика, экономика
Россия, Владимир Путин, Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Политика, Экономика
Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат
Президент Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат