https://ria.ru/20230314/zaporozhe-1857868340.html

Ярославская область сообщила о развитии сотрудничества с Запорожской

Ярославская область сообщила о развитии сотрудничества с Запорожской - РИА Новости, 14.03.2023

Ярославская область сообщила о развитии сотрудничества с Запорожской

Ярославская область развивает сотрудничество с Запорожской областью, в частности, в сфере экономики и туризма, сообщило областное правительство. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:52

2023-03-14T18:52

2023-03-14T18:52

ярославская область

ярославская область

запорожская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Ярославская область развивает сотрудничество с Запорожской областью, в частности, в сфере экономики и туризма, сообщило областное правительство. Тридцатого сентября 2022 года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав РФ. "Новый регион планомерно интегрируется в экономику России. Мы готовы помогать в этом процессе, делиться опытом, знаниями, практиками. Важно выстроить каналы для турпотока, обмена специалистами. Это позволит усилить ресурс обоих регионов, превратить возможности в проекты", - цитирует губернатора Ярославской области Михаила Евраева пресс-служба правительства региона. Сообщается, что департамент инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области и министерство промышленности и энергетики военно-гражданской администрации Запорожской области подписали меморандум о намерениях по развитию сотрудничества. "Документ нацелен на взаимовыгодное партнерство и реализацию совместных проектов в сфере промышленной кооперации, трансфера технологий и обмена производственными компетенциями", - сообщает областное правительство. Кроме того, на международной туристической выставке "Интурмаркет" подписано соглашение о сотрудничестве между министерством культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Запорожской области и департаментом туризма Ярославской области. Оно подразумевает обмен опытом в туристической сфере, совместные отраслевые мероприятия, налаживание турпотока. "Ярославская область обладает хорошими наработками и в промышленности, и в туризме. Наш опыт, рекомендации и практическое участие помогут новому субъекту выстраивать эффективную работу в этих сферах", - цитирует пресс-служба председателя областного правительства Максима Авдеева.

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https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822317523.html

https://ria.ru/20220815/geroi-1809799463.html

ярославская область

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ярославская область, запорожская область, россия