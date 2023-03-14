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Ярославская область сообщила о развитии сотрудничества с Запорожской - РИА Новости, 14.03.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:52 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/zaporozhe-1857868340.html
Ярославская область сообщила о развитии сотрудничества с Запорожской
Ярославская область сообщила о развитии сотрудничества с Запорожской - РИА Новости, 14.03.2023
Ярославская область сообщила о развитии сотрудничества с Запорожской
Ярославская область развивает сотрудничество с Запорожской областью, в частности, в сфере экономики и туризма, сообщило областное правительство. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:52
2023-03-14T18:52
ярославская область
ярославская область
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россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Ярославская область развивает сотрудничество с Запорожской областью, в частности, в сфере экономики и туризма, сообщило областное правительство. Тридцатого сентября 2022 года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав РФ. "Новый регион планомерно интегрируется в экономику России. Мы готовы помогать в этом процессе, делиться опытом, знаниями, практиками. Важно выстроить каналы для турпотока, обмена специалистами. Это позволит усилить ресурс обоих регионов, превратить возможности в проекты", - цитирует губернатора Ярославской области Михаила Евраева пресс-служба правительства региона. Сообщается, что департамент инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области и министерство промышленности и энергетики военно-гражданской администрации Запорожской области подписали меморандум о намерениях по развитию сотрудничества. "Документ нацелен на взаимовыгодное партнерство и реализацию совместных проектов в сфере промышленной кооперации, трансфера технологий и обмена производственными компетенциями", - сообщает областное правительство. Кроме того, на международной туристической выставке "Интурмаркет" подписано соглашение о сотрудничестве между министерством культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Запорожской области и департаментом туризма Ярославской области. Оно подразумевает обмен опытом в туристической сфере, совместные отраслевые мероприятия, налаживание турпотока. "Ярославская область обладает хорошими наработками и в промышленности, и в туризме. Наш опыт, рекомендации и практическое участие помогут новому субъекту выстраивать эффективную работу в этих сферах", - цитирует пресс-служба председателя областного правительства Максима Авдеева.
https://ria.ru/20230221/reabilitatsiya-1853545365.html
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ярославская область, запорожская область, россия
Ярославская область, Ярославская область, Запорожская область, Россия
Ярославская область сообщила о развитии сотрудничества с Запорожской

Власти Ярославской и Запорожской областей подписали договора о развитии сотрудничества

© Pixabay / FoYuЗима в Ярославле
Зима в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Pixabay / FoYu
Зима в Ярославле. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Ярославская область развивает сотрудничество с Запорожской областью, в частности, в сфере экономики и туризма, сообщило областное правительство.
Тридцатого сентября 2022 года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав РФ.
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"Новый регион планомерно интегрируется в экономику России. Мы готовы помогать в этом процессе, делиться опытом, знаниями, практиками. Важно выстроить каналы для турпотока, обмена специалистами. Это позволит усилить ресурс обоих регионов, превратить возможности в проекты", - цитирует губернатора Ярославской области Михаила Евраева пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что департамент инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области и министерство промышленности и энергетики военно-гражданской администрации Запорожской области подписали меморандум о намерениях по развитию сотрудничества. "Документ нацелен на взаимовыгодное партнерство и реализацию совместных проектов в сфере промышленной кооперации, трансфера технологий и обмена производственными компетенциями", - сообщает областное правительство.
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Кроме того, на международной туристической выставке "Интурмаркет" подписано соглашение о сотрудничестве между министерством культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Запорожской области и департаментом туризма Ярославской области. Оно подразумевает обмен опытом в туристической сфере, совместные отраслевые мероприятия, налаживание турпотока.
"Ярославская область обладает хорошими наработками и в промышленности, и в туризме. Наш опыт, рекомендации и практическое участие помогут новому субъекту выстраивать эффективную работу в этих сферах", - цитирует пресс-служба председателя областного правительства Максима Авдеева.
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