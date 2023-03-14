https://ria.ru/20230314/zakonoproekt-1857694233.html
В Раду внесли законопроект о регистрируемых партнерствах
В Раду внесли законопроект о регистрируемых партнерствах - РИА Новости, 14.03.2023
В Раду внесли законопроект о регистрируемых партнерствах
Законопроект о регистрируемых партнерствах внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T09:04
2023-03-14T09:04
2023-03-14T09:04
украина
владимир зеленский
денис шмыгаль
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Законопроект о регистрируемых партнерствах внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам. Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун сообщила, что направила в парламент законопроект, которым, в частности, предусматривается возможность официальной регистрации однополого "партнерства" военными. "Регистрируемым партнерством является зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола, в основе которого лежит взаимоуважение, взаимопонимание, взаимная поддержка, взаимные права и обязанности, которые коррелируют с определением семьи, в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, зарегистрированному в Раде и опубликованному на ее сайте в понедельник. В документе уточняется, что регистрируемое партнерство не является браком. После государственной регистрации, партнеры приобретают статус близких родственников, "а именно члена семьи первой степени родства друг относительно друга, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство". "Проектом предусмотрены положения для социальной защиты партнеров, решен вопрос в случае пропажи без вести, или смерти одного из партнеров (в том числе вопросы наследования). В документе отмечается, что на данный момент понятие регистрируемого партнерства в законодательстве Украины отсутствует. В августе прошлого года Владимир Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, В мире
В Раду внесли законопроект о регистрируемых партнерствах
В Раду внесли законопроект о регистрируемых партнерствах, включая однополые
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Законопроект о регистрируемых партнерствах внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун сообщила, что направила в парламент законопроект, которым, в частности, предусматривается возможность официальной регистрации однополого "партнерства" военными.
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"Регистрируемым партнерством является зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола, в основе которого лежит взаимоуважение, взаимопонимание, взаимная поддержка, взаимные права и обязанности, которые коррелируют с определением семьи, в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, зарегистрированному в Раде и опубликованному на ее сайте в понедельник.
В документе уточняется, что регистрируемое партнерство не является браком. После государственной регистрации, партнеры приобретают статус близких родственников, "а именно члена семьи первой степени родства друг относительно друга, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство".
"Проектом предусмотрены положения для социальной защиты партнеров, решен вопрос в случае пропажи без вести, или смерти одного из партнеров (в том числе вопросы наследования). В документе отмечается, что на данный момент понятие регистрируемого партнерства в законодательстве Украины отсутствует.
В августе прошлого года Владимир Зеленский
заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля
рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.
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