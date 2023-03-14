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Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках спецоперации - РИА Новости, 14.03.2023
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13:35 14.03.2023 (обновлено: 15:08 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/zakon-1857771208.html
Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках спецоперации
Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках спецоперации - РИА Новости, 14.03.2023
Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках спецоперации
Госдума приняла в третьем чтении законопроект с поправками об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:35
2023-03-14T15:08
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект с поправками об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и распространение фейков о них.В частности, поправки ужесточают наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил России за рубежом (280.3 УК России). Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет.Кроме того, поправки вносятся в статью, регулирующую ответственность за фейки о Вооруженных силах (207.3 УК), распространяя наказание за подобные деяния и при преступлениях против добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.Также в окончательном чтении приняли поправки в КоАП о штрафах за дискредитацию добровольцев, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Для граждан штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230307/amnistiya-1856295270.html
https://ria.ru/20230307/feyki-1856346027.html
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках спецоперации

Госдума приняла закон об уголовном наказании за дискредитацию участников СВО и фейки о них

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы России
В здании Госдумы России - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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В здании Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект с поправками об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и распространение фейков о них.
В частности, поправки ужесточают наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил России за рубежом (280.3 УК России). Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет.
Логотип партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
"Яблоко" предложило амнистию по уголовным делам за фейки об армии
7 марта, 10:38
Кроме того, поправки вносятся в статью, регулирующую ответственность за фейки о Вооруженных силах (207.3 УК), распространяя наказание за подобные деяния и при преступлениях против добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.
Также в окончательном чтении приняли поправки в КоАП о штрафах за дискредитацию добровольцев, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Для граждан штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Суд дал 8,5 года автору Telegram-канала "Протестный МГУ" за фейки об армии
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