https://ria.ru/20230314/zakon-1857771208.html

Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках спецоперации

Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках спецоперации - РИА Новости, 14.03.2023

Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках спецоперации

Госдума приняла в третьем чтении законопроект с поправками об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:35

2023-03-14T13:35

2023-03-14T15:08

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общество

россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект с поправками об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и распространение фейков о них.В частности, поправки ужесточают наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил России за рубежом (280.3 УК России). Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет.Кроме того, поправки вносятся в статью, регулирующую ответственность за фейки о Вооруженных силах (207.3 УК), распространяя наказание за подобные деяния и при преступлениях против добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.Также в окончательном чтении приняли поправки в КоАП о штрафах за дискредитацию добровольцев, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Для граждан штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230307/amnistiya-1856295270.html

https://ria.ru/20230307/feyki-1856346027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, общество, россия