https://ria.ru/20230314/zaes-1857819255.html

Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ

Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.03.2023

Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ

Киев постоянно обстреливает окрестности Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:20

2023-03-14T16:20

2023-03-14T17:01

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Киев постоянно обстреливает окрестности Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.В пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Энергодаре раздались минимум семь взрывов в районе промзоны и набережной, по предварительным данным, город обстреляли украинские войска из тяжелой артиллерии."К сожалению, город и промзона и окрестности атомной станции... постоянно находятся под обстрелом. И если мы можем сбивать ракеты, то мы не можем сбивать минометы", - сказал Балицкий.Он отметил, что на атомную станцию это уже сильно не влияет, поскольку электричеством от АЭС "мы пользоваться не можем в этих условиях". Балицкий сообщил, что на станции работают два блока, энергия идет на тепло для Энергодара и на саму АЭС. Станция вырабатывает порядка 80 мегаватт.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20230310/zaes-1856952973.html

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