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Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 14.03.2023 (обновлено: 17:01 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/zaes-1857819255.html
Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ
Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.03.2023
Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ
Киев постоянно обстреливает окрестности Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:20
2023-03-14T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
евгений балицкий
запорожская аэс
запорожская область
владимир рогов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Киев постоянно обстреливает окрестности Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.В пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Энергодаре раздались минимум семь взрывов в районе промзоны и набережной, по предварительным данным, город обстреляли украинские войска из тяжелой артиллерии."К сожалению, город и промзона и окрестности атомной станции... постоянно находятся под обстрелом. И если мы можем сбивать ракеты, то мы не можем сбивать минометы", - сказал Балицкий.Он отметил, что на атомную станцию это уже сильно не влияет, поскольку электричеством от АЭС "мы пользоваться не можем в этих условиях". Балицкий сообщил, что на станции работают два блока, энергия идет на тепло для Энергодара и на саму АЭС. Станция вырабатывает порядка 80 мегаватт.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230310/zaes-1856952973.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, евгений балицкий, запорожская аэс, запорожская область, владимир рогов, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Запорожская область, Владимир Рогов, Энергодар
Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ

Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны украинских войск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Киев постоянно обстреливает окрестности Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Энергодаре раздались минимум семь взрывов в районе промзоны и набережной, по предварительным данным, город обстреляли украинские войска из тяжелой артиллерии.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Ситуация с ЗАЭС напряженная, рассказали в "Росэнергоатоме"
10 марта, 11:35
"К сожалению, город и промзона и окрестности атомной станции... постоянно находятся под обстрелом. И если мы можем сбивать ракеты, то мы не можем сбивать минометы", - сказал Балицкий.
Он отметил, что на атомную станцию это уже сильно не влияет, поскольку электричеством от АЭС "мы пользоваться не можем в этих условиях". Балицкий сообщил, что на станции работают два блока, энергия идет на тепло для Энергодара и на саму АЭС. Станция вырабатывает порядка 80 мегаватт.
«
"Противник постоянно обстреливает периферию атомной станции, иногда и центр города Энергодара. Но мы научились с этим работать", - добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСЗапорожская областьВладимир РоговЭнергодар
 
 
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