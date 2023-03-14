https://ria.ru/20230314/zaes-1857819255.html
Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ
Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.03.2023
Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ
Киев постоянно обстреливает окрестности Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:20
2023-03-14T16:20
2023-03-14T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
евгений балицкий
запорожская аэс
запорожская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Киев постоянно обстреливает окрестности Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.В пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Энергодаре раздались минимум семь взрывов в районе промзоны и набережной, по предварительным данным, город обстреляли украинские войска из тяжелой артиллерии."К сожалению, город и промзона и окрестности атомной станции... постоянно находятся под обстрелом. И если мы можем сбивать ракеты, то мы не можем сбивать минометы", - сказал Балицкий.Он отметил, что на атомную станцию это уже сильно не влияет, поскольку электричеством от АЭС "мы пользоваться не можем в этих условиях". Балицкий сообщил, что на станции работают два блока, энергия идет на тепло для Энергодара и на саму АЭС. Станция вырабатывает порядка 80 мегаватт.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230310/zaes-1856952973.html
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Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ
Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны украинских войск