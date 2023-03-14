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СМИ нашли яхту, вероятно связанную с терактом на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.03.2023
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00:02 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/yakhta-1857671454.html
СМИ нашли яхту, вероятно связанную с терактом на "Северных потоках"
СМИ нашли яхту, вероятно связанную с терактом на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.03.2023
СМИ нашли яхту, вероятно связанную с терактом на "Северных потоках"
Яхта модели Bavaria Cruiser 50, которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках", находится под открытым небом на... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T00:02
2023-03-14T00:02
в мире
россия
европа
германия
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Яхта модели Bavaria Cruiser 50, которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках", находится под открытым небом на мысе Буг немецкого острова Рюген, сообщил журнал Spiegel, ссылаясь на собственные расследования. "Согласно исследованию Spiegel, судно, на котором предполагаемая группа подрывников отправилась к трубопроводам "Северного потока", стоит на мысе Буг на острове Рюген", - пишет издание. Уточняется, что эта территория является бывшим военным портом. Кроме того, как выяснил Spiegel, адрес электронной почты, который использовался для аренды судна, может указывать на Украину. Ранее Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Ранее федеральная прокуратура Германии сообщила РИА Новости, что с 18 по 20 января 2023 года обыскала неназванное судно в связи с подозрительной арендой. Также ведомство подтвердило, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств для подрыва "Северных потоков". По данным прокуратуры, никаких подозрений в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, нет. Газета New York Times сообщала о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times писало, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках". Глава Минобороны Германии в связи с сообщениями СМИ про возможных исполнителей теракта на "Северных потоках" не стал исключать, что взрывы были операцией под чужим флагом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявлял, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230313/rezolyutsiya-1857656073.html
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в мире, россия, европа, германия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Европа, Германия, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
СМИ нашли яхту, вероятно связанную с терактом на "Северных потоках"

Spiegel: яхту, вероятно связанную с терактом на "Северных потоках", нашли у острова Рюген

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Яхта модели Bavaria Cruiser 50, которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках", находится под открытым небом на мысе Буг немецкого острова Рюген, сообщил журнал Spiegel, ссылаясь на собственные расследования.
"Согласно исследованию Spiegel, судно, на котором предполагаемая группа подрывников отправилась к трубопроводам "Северного потока", стоит на мысе Буг на острове Рюген", - пишет издание.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
МИД обсудил с послом Дании найденный у "Северных потоков" предмет
Вчера, 21:34
Уточняется, что эта территория является бывшим военным портом.
Кроме того, как выяснил Spiegel, адрес электронной почты, который использовался для аренды судна, может указывать на Украину.
Ранее Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.
Ранее федеральная прокуратура Германии сообщила РИА Новости, что с 18 по 20 января 2023 года обыскала неназванное судно в связи с подозрительной арендой. Также ведомство подтвердило, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств для подрыва "Северных потоков". По данным прокуратуры, никаких подозрений в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, нет.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Историю с "Северными потоками" хотят запутать, считает Патрушев
Вчера, 11:02
Газета New York Times сообщала о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times писало, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках". Глава Минобороны Германии в связи с сообщениями СМИ про возможных исполнителей теракта на "Северных потоках" не стал исключать, что взрывы были операцией под чужим флагом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявлял, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток
В Германии рассказали, кто реально мог взорвать "Северные потоки"
11 марта, 02:00
 
В миреРоссияЕвропаГерманияДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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