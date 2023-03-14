https://ria.ru/20230314/yabloki-1857774354.html

СМИ: скандальная украинская компания продает ВСУ яблоки по завышенной цене

СМИ: скандальная украинская компания продает ВСУ яблоки по завышенной цене - РИА Новости, 14.03.2023

СМИ: скандальная украинская компания продает ВСУ яблоки по завышенной цене

Украинская компания, которая поставляла военным яйца по завышенной стоимости, теперь продает им яблоки по цене в три раза дороже рыночной, сообщает телеканал... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:49

2023-03-14T13:49

2023-03-14T13:49

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Украинская компания, которая поставляла военным яйца по завышенной стоимости, теперь продает им яблоки по цене в три раза дороже рыночной, сообщает телеканал "Пятый". Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В минобороны заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой", заявив, что "аномальная цена" в 17 гривен на яйца была за вес, а не за штуку. "Компания, продававшая военным яйца по 17 гривен (46 центов), теперь поставляет армии яблоки по 51 (1,4 доллара), при цене в магазине 17-22 гривен (46 - 60 центов)", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Телеканал в подтверждение опубликовал фото накладной, как утверждается, предоставленной одной из воинских частей. В документе в качестве поставщика значится компания "Актив Компани". В перечне проданных продуктов значатся яблоки именно по указанной выше цене за один килограмм. В феврале государственное бюро расследований сообщало, что после скандала с закупками в министерстве обороны Украины были задержаны предприниматели, которые продавали ведомству яйца по завышенной цене. Однако тогда о самой компании-поставщике речи не шло.

https://ria.ru/20230313/ukraina-1857563150.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, вооруженные силы украины