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Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе достигло двух

Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе достигло двух - РИА Новости, 14.03.2023

Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе достигло двух

Количество пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе, по уточненным данным, увеличилось до двух, госпитализированы мужчина и женщина, сообщил член... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T19:29

2023-03-14T19:29

2023-03-14T21:35

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

владимир рогов

происшествия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе, по уточненным данным, увеличилось до двух, госпитализированы мужчина и женщина, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее он сообщил о взрыве автомобиля в центре Мелитополя на улице Кирова и назвал случившееся терактом."Количество пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе в районе Кировского рынка увеличилось до двух человек. По уточненным данным, пострадали два человека: мужчина и женщина. Они госпитализированы", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230314/vsu-1857821644.html

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Кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе Кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе 2023-03-14T19:29 true PT0M20S

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мелитополь, запорожская область, владимир рогов, происшествия