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Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе достигло двух - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 14.03.2023 (обновлено: 21:35 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/vzryv-1857875618.html
Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе достигло двух
Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе достигло двух - РИА Новости, 14.03.2023
Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе достигло двух
Количество пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе, по уточненным данным, увеличилось до двух, госпитализированы мужчина и женщина, сообщил член... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:29
2023-03-14T21:35
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе, по уточненным данным, увеличилось до двух, госпитализированы мужчина и женщина, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее он сообщил о взрыве автомобиля в центре Мелитополя на улице Кирова и назвал случившееся терактом."Количество пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе в районе Кировского рынка увеличилось до двух человек. По уточненным данным, пострадали два человека: мужчина и женщина. Они госпитализированы", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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Кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
Кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
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мелитополь, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе достигло двух

Рогов: число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе увеличилось до двух

© Кадр видео очевидцаНа месте взрыва автомобиля в Мелитополе
На месте взрыва автомобиля в Мелитополе
© Кадр видео очевидца
На месте взрыва автомобиля в Мелитополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе, по уточненным данным, увеличилось до двух, госпитализированы мужчина и женщина, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее он сообщил о взрыве автомобиля в центре Мелитополя на улице Кирова и назвал случившееся терактом.
"Количество пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе в районе Кировского рынка увеличилось до двух человек. По уточненным данным, пострадали два человека: мужчина и женщина. Они госпитализированы", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествия
 
 
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