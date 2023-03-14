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В центре Мелитополя взорвался автомобиль - РИА Новости, 14.03.2023
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18:55 14.03.2023 (обновлено: 20:50 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/vzryv-1857868845.html
В центре Мелитополя взорвался автомобиль
В центре Мелитополя взорвался автомобиль - РИА Новости, 14.03.2023
В центре Мелитополя взорвался автомобиль
В центре Мелитополя взорвалась машина, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:55
2023-03-14T20:50
мелитополь
владимир рогов
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В центре Мелитополя взорвалась машина, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших и ущербе уточняются. Рогов назвал случившееся терактом, организованным украинскими властями. По его словам, Киев хочет дестабилизировать обстановку в регионе и сорвать восстановление мирной жизни.Позже стало известно, что в результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали. Как сообщили в администрации города, автомобиль подорвали с помощью самодельного взрывного устройства.Как позднее уточнил Рогов, ранения при происшествии получили два человека — мужчина и женщина. Их доставили в больницу.В свою очередь, в администрации Запорожской области заявили, что при взрыве пострадали три человека. Там подчеркнули, что автомобиль принадлежал руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу, а теракт стал покушением на его жизнь.С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230314/pokushenie-1857822223.html
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Кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
Кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
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мелитополь, владимир рогов, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Владимир Рогов, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
В центре Мелитополя взорвался автомобиль

Рогов сообщил о взрыве автомобиля в районе рынка в центре Мелитополя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В центре Мелитополя взорвалась машина, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«

"Причиной взрыва в Мелитополе стал взрыв автомобиля в районе рынка на улице Кирова", — написал он.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших и ущербе уточняются.
Рогов назвал случившееся терактом, организованным украинскими властями. По его словам, Киев хочет дестабилизировать обстановку в регионе и сорвать восстановление мирной жизни.
Позже стало известно, что в результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали. Как сообщили в администрации города, автомобиль подорвали с помощью самодельного взрывного устройства.
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Как позднее уточнил Рогов, ранения при происшествии получили два человека — мужчина и женщина. Их доставили в больницу.
В свою очередь, в администрации Запорожской области заявили, что при взрыве пострадали три человека. Там подчеркнули, что автомобиль принадлежал руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу, а теракт стал покушением на его жизнь.
С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.
По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВладимир РоговЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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