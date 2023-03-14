https://ria.ru/20230314/vzryv-1857867024.html

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 14.03.2023

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе в Запорожской области были слышны звуки взрывов, информация уточняется, сообщают городские власти. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:46

2023-03-14T18:46

2023-03-14T19:51

мелитополь

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взрыв

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Мелитополе в Запорожской области были слышны звуки взрывов, информация уточняется, сообщают городские власти."Уважаемые мелитопольцы, в городе были слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие, информация уточняется", - говорится в Telegram-канале администрации города.

https://ria.ru/20230314/odessa-1857734423.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе Кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе 2023-03-14T18:46 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мелитополь, в мире, запорожская область, украина, россия, происшествия, взрыв