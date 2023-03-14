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В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 14.03.2023
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18:46 14.03.2023 (обновлено: 19:51 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/vzryv-1857867024.html
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 14.03.2023
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе в Запорожской области были слышны звуки взрывов, информация уточняется, сообщают городские власти. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:46
2023-03-14T19:51
мелитополь
в мире
запорожская область
украина
россия
происшествия
взрыв
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Мелитополе в Запорожской области были слышны звуки взрывов, информация уточняется, сообщают городские власти."Уважаемые мелитопольцы, в городе были слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие, информация уточняется", - говорится в Telegram-канале администрации города.
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мелитополь
запорожская область
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4.7
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Кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
Кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
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мелитополь, в мире, запорожская область, украина, россия, происшествия, взрыв
Мелитополь, В мире, Запорожская область, Украина, Россия, Происшествия, Взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв

Администрация Мелитополя заявила о взрыве, информация уточняется

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Мелитополе в Запорожской области были слышны звуки взрывов, информация уточняется, сообщают городские власти.
"Уважаемые мелитопольцы, в городе были слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие, информация уточняется", - говорится в Telegram-канале администрации города.
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