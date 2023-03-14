https://ria.ru/20230314/vzryv-1857730818.html
В Новой Каховке произошел теракт
В Новой Каховке произошел теракт - РИА Новости, 14.03.2023
В Новой Каховке произошел теракт
В Новой Каховке рядом с автомобилем сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:45
2023-03-14T11:45
2023-03-14T12:51
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. В Новой Каховке рядом с автомобилем сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Был совершен теракт. Сработало самодельное взрывное устройство. Спецслужбы занимаются расследованием", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, пострадал один человек, он госпитализирован."Его жизни ничего не угрожает", — добавил Леонтьев.Херсонская область принята в состав Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается за Украиной.
https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850718554.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Новой Каховке произошел теракт
В Новой Каховке сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. В Новой Каховке рядом с автомобилем сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Был совершен теракт. Сработало самодельное взрывное устройство. Спецслужбы занимаются расследованием", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадал один человек, он госпитализирован.
"Его жизни ничего не угрожает", — добавил Леонтьев.
Херсонская область принята в состав Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон
, остается за Украиной
.
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