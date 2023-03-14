https://ria.ru/20230314/vzryv-1857730818.html

В Новой Каховке произошел теракт

В Новой Каховке произошел теракт - РИА Новости, 14.03.2023

В Новой Каховке произошел теракт

В Новой Каховке рядом с автомобилем сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:45

2023-03-14T11:45

2023-03-14T12:51

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. В Новой Каховке рядом с автомобилем сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Был совершен теракт. Сработало самодельное взрывное устройство. Спецслужбы занимаются расследованием", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, пострадал один человек, он госпитализирован."Его жизни ничего не угрожает", — добавил Леонтьев.Херсонская область принята в состав Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается за Украиной.

https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850718554.html

новая каховка

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), ситуация в днр и лнр