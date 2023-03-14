https://ria.ru/20230314/vystrel-1857781217.html
Во Владивостоке школьник выстрелил в ребенка во время игры
Во Владивостоке школьник выстрелил в ребенка во время игры - РИА Новости, 14.03.2023
Во Владивостоке школьник выстрелил в ребенка во время игры
Школьник во время игры случайно выстрелил в 10-летнего мальчика во Владивостоке, пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:17
2023-03-14T14:17
2023-03-14T14:17
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Школьник во время игры случайно выстрелил в 10-летнего мальчика во Владивостоке, пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель СУСК по Приморскому краю. По данным ведомства, "ребенок получил огнестрельное ранение" во Владивостоке во время игры, когда дети остались дома без родителей. "Дети...вытащили из сейфа травматический пистолет и стали играть. В процессе игры один из детей случайно произвел выстрел в другого ребенка", - сообщил собеседник агентства, добавив, что пострадавший "10-летний мальчик находится под наблюдением врачей, ему оказывается необходимая медицинская помощь". По его словам, по данному факту следственными органами СУСК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело, в рамках расследования "устанавливаются все обстоятельства произошедшего".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке школьник выстрелил в ребенка во время игры
Во Владивостоке школьник случайно выстрелил в ребенка из травматического пистолета
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Школьник во время игры случайно выстрелил в 10-летнего мальчика во Владивостоке, пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель СУСК по Приморскому краю.
По данным ведомства, "ребенок получил огнестрельное ранение" во Владивостоке
во время игры, когда дети остались дома без родителей.
"Дети...вытащили из сейфа травматический пистолет и стали играть. В процессе игры один из детей случайно произвел выстрел в другого ребенка", - сообщил собеседник агентства, добавив, что пострадавший "10-летний мальчик находится под наблюдением врачей, ему оказывается необходимая медицинская помощь".
По его словам, по данному факту следственными органами СУСК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело, в рамках расследования "устанавливаются все обстоятельства произошедшего".
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