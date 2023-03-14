https://ria.ru/20230314/vystrel-1857781217.html

Во Владивостоке школьник выстрелил в ребенка во время игры

Во Владивостоке школьник выстрелил в ребенка во время игры - РИА Новости, 14.03.2023

Во Владивостоке школьник выстрелил в ребенка во время игры

Школьник во время игры случайно выстрелил в 10-летнего мальчика во Владивостоке, пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:17

2023-03-14T14:17

2023-03-14T14:17

происшествия

владивосток

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Школьник во время игры случайно выстрелил в 10-летнего мальчика во Владивостоке, пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель СУСК по Приморскому краю. По данным ведомства, "ребенок получил огнестрельное ранение" во Владивостоке во время игры, когда дети остались дома без родителей. "Дети...вытащили из сейфа травматический пистолет и стали играть. В процессе игры один из детей случайно произвел выстрел в другого ребенка", - сообщил собеседник агентства, добавив, что пострадавший "10-летний мальчик находится под наблюдением врачей, ему оказывается необходимая медицинская помощь". По его словам, по данному факту следственными органами СУСК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело, в рамках расследования "устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

https://ria.ru/20230311/vystrel-1857220591.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владивосток, приморский край