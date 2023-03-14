https://ria.ru/20230314/vyplaty-1857856794.html

Госдума приняла закон о порядке страховых выплат военным при спорах

Госдума приняла закон о порядке страховых выплат военным при спорах - РИА Новости, 14.03.2023

Госдума приняла закон о порядке страховых выплат военным при спорах

Госдума на пленарном заседании приняла закон о получении страховой выплаты военными в 5-дневный срок со дня вступления в силу решения суда, при наличии спора на РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:03

2023-03-14T18:03

2023-03-14T18:03

общество

андрей картаполов

госдума рф

единая россия

россия

военные

социальные выплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о получении страховой выплаты военными в 5-дневный срок со дня вступления в силу решения суда, при наличии спора на нее, если по суду нет оснований для отказа. "Если по иску страховщика судом не установлены обстоятельства наступления страхового случая, указанного в абзаце третьем или четвертом пункта 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, страховщик в 5-дневный срок со дня вступления решения суда в законную силу обязан произвести выплату страховой суммы", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Также определяется, что, если судом установлено, что страховой случай прямо не связан с состоянием алкогольного, наркотического опьянения и не является результатом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью, страховщик выплачивает неустойку в размере 1 % страховой суммы за каждый день просрочки. Как отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов (ЕР), законом закрепляется норма, согласно которой застрахованному военнослужащему или членам его семьи должны быть полностью возмещены убытки в случае необоснованного обращения страховщика в суд.

https://ria.ru/20230314/voennosluzhaschie-1857783325.html

https://ria.ru/20230310/bednost-1857140220.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, андрей картаполов, госдума рф, единая россия, россия, военные, социальные выплаты