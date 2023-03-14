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Госдума приняла закон о порядке страховых выплат военным при спорах - РИА Новости, 14.03.2023
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18:03 14.03.2023
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Госдума приняла закон о порядке страховых выплат военным при спорах
Госдума приняла закон о порядке страховых выплат военным при спорах - РИА Новости, 14.03.2023
Госдума приняла закон о порядке страховых выплат военным при спорах
Госдума на пленарном заседании приняла закон о получении страховой выплаты военными в 5-дневный срок со дня вступления в силу решения суда, при наличии спора на РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:03
2023-03-14T18:03
общество
андрей картаполов
госдума рф
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военные
социальные выплаты
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о получении страховой выплаты военными в 5-дневный срок со дня вступления в силу решения суда, при наличии спора на нее, если по суду нет оснований для отказа. "Если по иску страховщика судом не установлены обстоятельства наступления страхового случая, указанного в абзаце третьем или четвертом пункта 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, страховщик в 5-дневный срок со дня вступления решения суда в законную силу обязан произвести выплату страховой суммы", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Также определяется, что, если судом установлено, что страховой случай прямо не связан с состоянием алкогольного, наркотического опьянения и не является результатом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью, страховщик выплачивает неустойку в размере 1 % страховой суммы за каждый день просрочки. Как отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов (ЕР), законом закрепляется норма, согласно которой застрахованному военнослужащему или членам его семьи должны быть полностью возмещены убытки в случае необоснованного обращения страховщика в суд.
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общество, андрей картаполов, госдума рф, единая россия, россия, военные, социальные выплаты
Общество, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Единая Россия, Россия, Военные, социальные выплаты
Госдума приняла закон о порядке страховых выплат военным при спорах

Госдума приняла закон о получении страховой выплаты военными в пятидневный срок при спорах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о получении страховой выплаты военными в 5-дневный срок со дня вступления в силу решения суда, при наличии спора на нее, если по суду нет оснований для отказа.
"Если по иску страховщика судом не установлены обстоятельства наступления страхового случая, указанного в абзаце третьем или четвертом пункта 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, страховщик в 5-дневный срок со дня вступления решения суда в законную силу обязан произвести выплату страховой суммы", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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Также определяется, что, если судом установлено, что страховой случай прямо не связан с состоянием алкогольного, наркотического опьянения и не является результатом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью, страховщик выплачивает неустойку в размере 1 % страховой суммы за каждый день просрочки.
Как отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов (ЕР), законом закрепляется норма, согласно которой застрахованному военнослужащему или членам его семьи должны быть полностью возмещены убытки в случае необоснованного обращения страховщика в суд.
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ОбществоАндрей КартаполовГосдума РФЕдиная РоссияРоссияВоенныесоциальные выплаты
 
 
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