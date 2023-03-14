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Путин сравнил снижение ВВП России и Украины

Путин сравнил снижение ВВП России и Украины - РИА Новости, 14.03.2023

Путин сравнил снижение ВВП России и Украины

На Украине ВВП рухнул на 40%, но скорее даже больше, в России тоже есть снижение, но всего на 2,1%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:34

2023-03-14T16:34

2023-03-14T17:23

экономика

украина

россия

в мире

владимир путин

улан-удэнский авиационный завод

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. На Украине ВВП рухнул на 40%, но скорее даже больше, в России тоже есть снижение, но всего на 2,1%, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода глава государства пообщался с его рабочими."Я уже много раз говорил, ясно, что люди живут своей жизнью и мало кто читает какие-то прогнозы экономические, в интернете, по телевизору время от времени это звучит, но нам предрекали, что рухнет наш ВВП на 20% и больше, ничего подобного не произошло. Это все, что страна производит в течение года, если в годовом измерении брать. Вот сейчас мы говорили про Украину, там ВВП как раз рухнул на 40%, это официальные данные. Но на самом деле я думаю, что больше", - сказал Путин."А у нас есть снижение, но не на 20%, как кто-то прогнозировал, а на 2,1%. Тоже лучше бы без снижения, но у нас тренд идет на повышение. Семь последних месяцев постоянно производство растет и ВВП страны увеличивается. Примерно семь месяцев подряд. У нас только во втором квартале прошлого года было снижение ВВП значительное, а так все остальное - рост", - отметил президент.

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Путин о снижении ВВП Украины на 40% Путин о снижении ВВП Украины на 40% 2023-03-14T16:34 true PT0M25S

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экономика, украина, россия, в мире, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод