https://ria.ru/20230314/vsu-1857866686.html

Украинский пленный рассказал, как Киев обманывает семьи убитых военных

Украинский пленный рассказал, как Киев обманывает семьи убитых военных - РИА Новости, 14.03.2023

Украинский пленный рассказал, как Киев обманывает семьи убитых военных

Киев часто не выплачивает денежные компенсации семьям погибших бойцов, сообщил военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:45

2023-03-14T18:45

2023-03-14T19:10

специальная военная операция на украине

украина

артемовск

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

евгений пригожин

киев

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ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Киев часто не выплачивает денежные компенсации семьям погибших бойцов, сообщил военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк.По его словам, это не единичные случаи: зачастую тела не эвакуируют с поля боя, в том числе по причине записи в категорию "пропавшие без вести"."Насчет погибших… У нас их очень большое количество, и их никто пока не забирает. Когда еще отрабатывает артиллерия и попадает, естественно, по трупам, то от них ничего не остается. Их записывают в "пропавшие без вести" и ничего не выплачивают. А так настроение у всех подавленное, никто не хочет воевать, так понимают, что это такое. Боятся расстрела, боятся умереть", — заявил Тарасюк. Сегодня основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ под Артемовском теряют убитыми 10-11 тысяч военных в месяц. При этом он не стал оценивать украинские потери в военной технике, сославшись на секретность этих данных.Накануне командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ. Он отметил, что российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города, а за день до этого командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский не исключил, что город может оказаться для украинской армии очередным котлом.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857814596.html

украина

артемовск

донецкая народная республика

россия

киев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, артемовск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, евгений пригожин, киев