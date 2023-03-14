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Украинский пленный рассказал, как Киев обманывает семьи убитых военных
Украинский пленный рассказал, как Киев обманывает семьи убитых военных - РИА Новости, 14.03.2023
Украинский пленный рассказал, как Киев обманывает семьи убитых военных
Киев часто не выплачивает денежные компенсации семьям погибших бойцов, сообщил военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:45
2023-03-14T18:45
2023-03-14T19:10
специальная военная операция на украине
украина
артемовск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
евгений пригожин
киев
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ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Киев часто не выплачивает денежные компенсации семьям погибших бойцов, сообщил военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк.По его словам, это не единичные случаи: зачастую тела не эвакуируют с поля боя, в том числе по причине записи в категорию "пропавшие без вести"."Насчет погибших… У нас их очень большое количество, и их никто пока не забирает. Когда еще отрабатывает артиллерия и попадает, естественно, по трупам, то от них ничего не остается. Их записывают в "пропавшие без вести" и ничего не выплачивают. А так настроение у всех подавленное, никто не хочет воевать, так понимают, что это такое. Боятся расстрела, боятся умереть", — заявил Тарасюк. Сегодня основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ под Артемовском теряют убитыми 10-11 тысяч военных в месяц. При этом он не стал оценивать украинские потери в военной технике, сославшись на секретность этих данных.Накануне командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ. Он отметил, что российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города, а за день до этого командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский не исключил, что город может оказаться для украинской армии очередным котлом.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857814596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, артемовск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, евгений пригожин, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Евгений Пригожин, Киев
Украинский пленный рассказал, как Киев обманывает семьи убитых военных
Военнопленный Тарасюк: Киев зачастую не выплачивает компенсации семьям убитых военных
ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Киев часто не выплачивает денежные компенсации семьям погибших бойцов, сообщил военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк.
«
"В прошлом году у меня друг погиб. Его записали в "пропавшие без вести". Не хотели с ним морочиться, и его родителям до сих пор ничего не выплачивают", — рассказал боец, попавший в плен в районе Артемовска.
По его словам, это не единичные случаи: зачастую тела не эвакуируют с поля боя, в том числе по причине записи в категорию "пропавшие без вести".
"Насчет погибших… У нас их очень большое количество, и их никто пока не забирает. Когда еще отрабатывает артиллерия и попадает, естественно, по трупам, то от них ничего не остается. Их записывают в "пропавшие без вести" и ничего не выплачивают. А так настроение у всех подавленное, никто не хочет воевать, так понимают, что это такое. Боятся расстрела, боятся умереть", — заявил Тарасюк.
Сегодня основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ под Артемовском
теряют убитыми 10-11 тысяч военных в месяц. При этом он не стал оценивать украинские потери в военной технике, сославшись на секретность этих данных.
Накануне командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ
. Он отметил, что российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города, а за день до этого командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский не исключил, что город может оказаться для украинской армии очередным котлом.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Киев принял решение продолжать удерживать Артемовск