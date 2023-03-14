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"Скоро все начнется". Американский разведчик рассказал, что ждет ВСУ - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:58 14.03.2023 (обновлено: 19:44 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/vsu-1857855484.html
"Скоро все начнется". Американский разведчик рассказал, что ждет ВСУ
"Скоро все начнется". Американский разведчик рассказал, что ждет ВСУ - РИА Новости, 14.03.2023
"Скоро все начнется". Американский разведчик рассказал, что ждет ВСУ
ВСУ в ближайшие месяцы потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек убитыми и пленными, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:58
2023-03-14T19:44
политика
сша
украина
скотт риттер
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. ВСУ в ближайшие месяцы потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек убитыми и пленными, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.По его словам, ВСУ не удастся вклиниться в мощные оборонительные рубежи российской армии, поскольку украинские военные понесут "ужасающие потери" в ходе наступательных действий. Поражение Киева станет очевидным уже этим летом с исчерпанием боеприпасов и мобилизационного ресурса, добавил офицер.Риттер ранее предрекал Украине утрату контроля над Одессой и черноморским побережьем. По его мнению, российская армия отбросит противника на такое расстояние, которое обезопасит страну от западных дальнобойных артиллерийских систем, переданных Киеву.
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политика, сша, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины, россия
Политика, США, Украина, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине
"Скоро все начнется". Американский разведчик рассказал, что ждет ВСУ

Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВСУ вскоре потеряют сотни тысяч человек убитыми

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. ВСУ в ближайшие месяцы потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек убитыми и пленными, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
«
"Каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или пленен в ближайшие месяцы. Речь идет о сотнях тысяч человек. Такова их судьба", — спрогнозировал эксперт.
По его словам, ВСУ не удастся вклиниться в мощные оборонительные рубежи российской армии, поскольку украинские военные понесут "ужасающие потери" в ходе наступательных действий. Поражение Киева станет очевидным уже этим летом с исчерпанием боеприпасов и мобилизационного ресурса, добавил офицер.
Риттер ранее предрекал Украине утрату контроля над Одессой и черноморским побережьем. По его мнению, российская армия отбросит противника на такое расстояние, которое обезопасит страну от западных дальнобойных артиллерийских систем, переданных Киеву.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаСШАУкраинаСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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