https://ria.ru/20230314/vsu-1857855484.html

"Скоро все начнется". Американский разведчик рассказал, что ждет ВСУ

"Скоро все начнется". Американский разведчик рассказал, что ждет ВСУ - РИА Новости, 14.03.2023

"Скоро все начнется". Американский разведчик рассказал, что ждет ВСУ

ВСУ в ближайшие месяцы потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек убитыми и пленными, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:58

2023-03-14T17:58

2023-03-14T19:44

политика

сша

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скотт риттер

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. ВСУ в ближайшие месяцы потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек убитыми и пленными, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.По его словам, ВСУ не удастся вклиниться в мощные оборонительные рубежи российской армии, поскольку украинские военные понесут "ужасающие потери" в ходе наступательных действий. Поражение Киева станет очевидным уже этим летом с исчерпанием боеприпасов и мобилизационного ресурса, добавил офицер.Риттер ранее предрекал Украине утрату контроля над Одессой и черноморским побережьем. По его мнению, российская армия отбросит противника на такое расстояние, которое обезопасит страну от западных дальнобойных артиллерийских систем, переданных Киеву.

https://ria.ru/20230314/zelenskiy-1857816134.html

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политика, сша, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины, россия