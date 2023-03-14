https://ria.ru/20230314/vsu-1857821644.html

В Запорожье заявили о подготовке Киева к активизации боевых действий

В Запорожье заявили о подготовке Киева к активизации боевых действий - РИА Новости, 14.03.2023

В Запорожье заявили о подготовке Киева к активизации боевых действий

Киев готовится к активизации действий в 20-х числах марта, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:24

2023-03-14T16:24

2023-03-14T18:49

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

безопасность

россия

евгений балицкий

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар — РИА Новости. Киев готовится к активизации действий в 20-х числах марта, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Как добавил Балицкий, региональным властям известно, что подразделения ВСУ получили боевое распоряжение ориентировочно на 20-е число быть готовыми к атакующим действиям.С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230310/rogov-1856909444.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, безопасность, россия, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр