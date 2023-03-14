https://ria.ru/20230314/vsu-1857821644.html
В Запорожье заявили о подготовке Киева к активизации боевых действий
В Запорожье заявили о подготовке Киева к активизации боевых действий - РИА Новости, 14.03.2023
В Запорожье заявили о подготовке Киева к активизации боевых действий
Киев готовится к активизации действий в 20-х числах марта, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:24
2023-03-14T16:24
2023-03-14T18:49
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
безопасность
россия
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар — РИА Новости. Киев готовится к активизации действий в 20-х числах марта, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Как добавил Балицкий, региональным властям известно, что подразделения ВСУ получили боевое распоряжение ориентировочно на 20-е число быть готовыми к атакующим действиям.С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230310/rogov-1856909444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, вооруженные силы украины, безопасность, россия, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр
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В Запорожье заявили о подготовке Киева к активизации боевых действий
Балицкий заявил о планах ВСУ активизировать боевые действия в 20-х числах марта