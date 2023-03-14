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ВС России уничтожили до 150 военных ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 150 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.03.2023

ВС России уничтожили до 150 военных ВСУ на Донецком направлении

"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 150 украинских военных и 16 единиц техники, включая две американские гаубицы... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:21

2023-03-14T15:21

2023-03-14T15:52

специальная военная операция на украине

россия

в мире

мт-12 "рапира"

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 150 украинских военных и 16 единиц техники, включая две американские гаубицы M777, сообщили во вторник Минобороны России."На Донецком направлении в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделений "Южной" группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой народной республики за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США", - сообщили в ведомстве.

россия

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Минобороны РФ о потерях националистов на шести направлениях Потери националистов на шести направлениях и уничтоженная техника противника: главное из брифинга МО РФ 2023-03-14T15:21 true PT4M16S

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россия, в мире, мт-12 "рапира", видео