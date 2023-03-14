https://ria.ru/20230314/vsu-1857797331.html
ВС России уничтожили до 150 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 150 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.03.2023
ВС России уничтожили до 150 военных ВСУ на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 150 украинских военных и 16 единиц техники, включая две американские гаубицы... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:21
2023-03-14T15:21
2023-03-14T15:52
специальная военная операция на украине
россия
в мире
мт-12 "рапира"
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 150 украинских военных и 16 единиц техники, включая две американские гаубицы M777, сообщили во вторник Минобороны России."На Донецком направлении в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделений "Южной" группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой народной республики за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
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Минобороны РФ о потерях националистов на шести направлениях
Потери националистов на шести направлениях и уничтоженная техника противника: главное из брифинга МО РФ
2023-03-14T15:21
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россия, в мире, мт-12 "рапира", видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, МТ-12 "Рапира"
ВС России уничтожили до 150 военных ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 150 украинских военных и 16 единиц техники, включая две американские гаубицы M777, сообщили во вторник Минобороны России.
2023-03-14T15:21
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PT4M16S
ВС России уничтожили до 150 военных ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 150 украинских военных и 16 единиц техники, включая две американские гаубицы M777, сообщили во вторник Минобороны России.
"На Донецком направлении в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделений "Южной" группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой народной республики за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США", - сообщили в ведомстве.