https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html

IKEA возвращается параллельно

IKEA возвращается параллельно - РИА Новости, 14.03.2023

IKEA возвращается параллельно

Вчера Минпромторг щедрой рукой расширил список товаров для поставок по параллельному импорту в Россию, в который вошла продукция IKEA, косметика и парфюмерия... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:00

2023-03-14T08:00

2023-03-14T10:26

аналитика

экономика

россия

сша

турция

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857705093_0:316:3070:2043_1920x0_80_0_0_be26840fb7ffbf9bb72d03ed1aae12e6.jpg

Вчера Минпромторг щедрой рукой расширил список товаров для поставок по параллельному импорту в Россию, в который вошла продукция IKEA, косметика и парфюмерия Lancome, Giorgio Armani, Kerastase и Yves Saint Laurent, моторные масла Shell Helix и Rimula, бытовая техника Zanussi и Wahl, запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar и Bauer Kompressoren, игрушки Hasbro и Mattel, а также продукция Logitech и Nintendo.Этой новости, конечно, обрадуются любители давно уже недешевой мебели под звонким западным брендом, которая производилась российскими рабочими из российского сырья на российских заводах, так как товары IKEA можно будет найти в продаже уже в конце мая — начале июня, но квазивозврат IKEA уже не вернет ее на место народной мебельно-интерьерной марки номер один.Параллельный импорт — это порядок импорта, когда России параллельно мнение владельца торговой марки на продажи его товара на территории страны. В рамках параллельного импорта в Российской Федерации определенные товары поставляют не сами бренды, а правильно поймавшие волну компании, продающие их у нас без оглядки на правообладателей. При этом товар абсолютно легален и имеет все необходимые сертификаты и лицензии.На пике исхода из страны западных торговых марок в 2022 году правительство России выпустило соответствующее постановление, а Минпромторг — приказ, которые разрешили параллельный импорт "сбежавшей" продукции на законных основаниях.Причины для введения параллельного импорта — желание смягчить еще не полностью удовлетворенный спрос на некоторые категории товаров и дать возможность отечественным производителям построить новые логистические цепочки и расширить производство.Нужно отметить, что на самом деле параллельный импорт давно и стандартно действует в США, Турции, Канаде, Великобритании, Бразилии, Швейцарии, Китае, Японии, Израиле, а также в других странах. И никто особо по этому поводу пресс-конференций не устраивает.Если говорить о мебели, то, по самым скромным расчетам, в 2022 году объем данного рынка составлял порядка 230 миллиардов рублей (сейчас — 356 миллиардов), и эту нишу с огромной радостью уже сейчас заполняют отечественные бренды, в свое время потренировавшиеся "на кошечках", то есть на производстве для IKEA. В целом "мебельное импортозамещение" в России идет более чем успешно: например, в 2021-м в структуре импорта мебели почти 50 процентов составляла европейская продукция, а в 2022 году на нее уже приходилось только 30 процентов, при этом только за первое полугодие 2022-го относительно аналогичного периода 2021-го производство мебели в России увеличилось на 14-15 процентов.Есть обоснованное подозрение, что сама IKEA (даже с учетом открывшегося окошка параллельного импорта) не сильно рада уходу из России. Помимо 20 процентов доли российского мебельного рынка, IKEA теряет минимум четыре миллиарда евро инвестиций в развитие локального бизнеса, а также огромные доходы от экспорта. Об этом мало кто говорит, но по факту продукция трех мебельных фабрик IKEA в России на 75-80 процентов уходила на экспорт, а высокую маржинальность продукции обеспечивали дешевое и качественное российское сырье, дешевая рабочая сила и более чем подъемные налоги. Теперь заводы IKEA будут принадлежать российским компаниям, которые не упустят возможность пополнить свой бюджет и бюджет Российской Федерации.Примерно та же картина наблюдается в других областях, в частности в области производства косметики. Да, в расширенном списке параллельного импорта Минпромторга присутствуют западные марки, у которых в России есть фанатичные почитатели, которые, к примеру, не смогут жить без помады Yves Saint Laurent, и мы можем их искренне поздравить.Но, к счастью, на Yves Saint Laurent свет клином не сошелся, и мы видим, что желающие разорвать российский косметический рынок в клочья немного прогадали: после ухода иностранных брендов число марок косметики в сетях России радикально выросло, а число новых российских марок удвоилось. Например, за прошлый год в российских розничных сетях появилось от 100 до 200 новых российский марок, доля российской косметики, средств гигиены и бытовой химии выросла до 50 процентов, а в категории средств личной гигиены отечественные бренды составляют 72 процента, и при этом их продажи за год удвоились.Еще одним важным индикатором оздоровления и "русификации" нашего рынка является внешнеторговый баланс страны: по итогам 2022 года экспорт из России подскочил на 19,9 процента — до 591,5 миллиарда долларов, а импорт, наоборот, упал на 11,7 процента — до 259,1 миллиарда.Это означает, что курс России на самодостаточность и суверенитет уже дает свои плоды и с каждым днем мы будем все больше сидеть, спать и есть на российском, а также улучшать нашу природную российскую красоту именно отечественными брендами.Что касается IKEA, то при поспешном бегстве компания тихонько намекнула: "если что", то в течение пяти лет вернемся — и все будет как прежде, и даже лучше.Но товарищи скандинавы позабыли о русской пословице: "Свято место пусто не бывает".И когда (и если) они вернутся в Россию не параллельно, а перпендикулярно, то может статься так, что марка IKEA будет уже популярна только у самых упертых коллекционеров в разделе "Шведский винтаж, дешево".

https://radiosputnik.ria.ru/20230313/ikea-1857623883.html

https://ria.ru/20230311/sanktsii-1857161118.html

https://ria.ru/20230223/izolyatsiya-1853937448.html

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856982088.html

https://ria.ru/20230303/sanktsii-1855536961.html

россия

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, экономика, россия, сша, турция, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции, ответные меры россии на новые санкции сша, параллельный импорт, ikea, yves saint laurent