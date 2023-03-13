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Минпромторг подтвердил расширение списка товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 13.03.2023
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11:11 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/import-1857472411.html
Минпромторг подтвердил расширение списка товаров для параллельного импорта
Минпромторг подтвердил расширение списка товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 13.03.2023
Минпромторг подтвердил расширение списка товаров для параллельного импорта
Минпромторг РФ расширил перечень продукции для параллельного импорта: в него, в частности, включены бренды косметики и парфюмерии Kerastase и Yves Saint... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:11
2023-03-13T11:11
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
yves saint laurent
nintendo
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ расширил перечень продукции для параллельного импорта: в него, в частности, включены бренды косметики и парфюмерии Kerastase и Yves Saint Laurent, а также бренды игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Nintendo, сообщили РИА Новости в министерстве. "Минпромторг России внес изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей), которая была введена в оборот за пределами территории Российской Федерации", - отметили в Минпромторге. "Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например Hasbro, Logitech, Nintendo", - уточнили в министерстве. В Минпромторге также подчеркнули, что изменения носят точечный характер и связаны не только с дополнением перечня параллельного импорта, но и с исключением из него ряда брендов, возобновивших поставки в РФ. О каких именно исключениях идет речь, в министерстве не уточнили. В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
https://ria.ru/20230206/sanktsii-1850110298.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), yves saint laurent, nintendo
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Yves Saint Laurent, Nintendo
Минпромторг подтвердил расширение списка товаров для параллельного импорта

Минпромторг подтвердил внесение новых брендов в список товаров для параллельного импорта

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ расширил перечень продукции для параллельного импорта: в него, в частности, включены бренды косметики и парфюмерии Kerastase и Yves Saint Laurent, а также бренды игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Nintendo, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Минпромторг России внес изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей), которая была введена в оборот за пределами территории Российской Федерации", - отметили в Минпромторге.
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"Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например Hasbro, Logitech, Nintendo", - уточнили в министерстве.
В Минпромторге также подчеркнули, что изменения носят точечный характер и связаны не только с дополнением перечня параллельного импорта, но и с исключением из него ряда брендов, возобновивших поставки в РФ. О каких именно исключениях идет речь, в министерстве не уточнили.
В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Yves Saint LaurentNintendo
 
 
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