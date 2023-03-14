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Лавров заявил, что Запад навязывает войну России - РИА Новости, 14.03.2023
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12:22 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/voyna-1857740750.html
Лавров заявил, что Запад навязывает войну России
Лавров заявил, что Запад навязывает войну России - РИА Новости, 14.03.2023
Лавров заявил, что Запад навязывает войну России
Запад навязывает Москве войну, решив, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире, хотя это совсем не так, заявил во вторник глава МИД РФ... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:22
2023-03-14T12:22
россия
в мире
москва
азия
сергей лавров
николай малинов
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Запад навязывает Москве войну, решив, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире, хотя это совсем не так, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нам навязывают эту войну, потому что те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям, решили, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире, а это совсем не так. Мы не пытаемся сдерживать кого-то от реализации законных интересов, но когда заявляют о необходимости подчинить весь мир, скажем, Североатлантическому альянсу, уже Азия - это та территория, где он (Запад) должен командовать всем, я не думаю, что чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, не должно сказать свое веское слово", - сказал Лавров в ходе выступления на учредительном конгрессе Международного движения русофилов. Министр добавил, что ценность того русофильства, которое долгие годы исповедовал Николай Малинов, и которого поддерживали философы и общественные деятели, заключается в том, что Россия "не зовет никого на священную войну против Запада, против крестоносцев, и против кого бы то ни было".
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россия, в мире, москва, азия, сергей лавров, николай малинов
Россия, В мире, Москва, Азия, Сергей Лавров, Николай Малинов
Лавров заявил, что Запад навязывает войну России

Глава МИД Лавров заявил, что Запад навязывает войну России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Запад навязывает Москве войну, решив, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире, хотя это совсем не так, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам навязывают эту войну, потому что те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям, решили, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире, а это совсем не так. Мы не пытаемся сдерживать кого-то от реализации законных интересов, но когда заявляют о необходимости подчинить весь мир, скажем, Североатлантическому альянсу, уже Азия - это та территория, где он (Запад) должен командовать всем, я не думаю, что чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, не должно сказать свое веское слово", - сказал Лавров в ходе выступления на учредительном конгрессе Международного движения русофилов.
Министр добавил, что ценность того русофильства, которое долгие годы исповедовал Николай Малинов, и которого поддерживали философы и общественные деятели, заключается в том, что Россия "не зовет никого на священную войну против Запада, против крестоносцев, и против кого бы то ни было".
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РоссияВ миреМоскваАзияСергей ЛавровНиколай Малинов
 
 
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