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Лавров заявил, что Запад навязывает войну России
Лавров заявил, что Запад навязывает войну России - РИА Новости, 14.03.2023
Лавров заявил, что Запад навязывает войну России
Запад навязывает Москве войну, решив, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире, хотя это совсем не так, заявил во вторник глава МИД РФ... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:22
2023-03-14T12:22
2023-03-14T12:22
россия
в мире
москва
азия
сергей лавров
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Запад навязывает Москве войну, решив, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире, хотя это совсем не так, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нам навязывают эту войну, потому что те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям, решили, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире, а это совсем не так. Мы не пытаемся сдерживать кого-то от реализации законных интересов, но когда заявляют о необходимости подчинить весь мир, скажем, Североатлантическому альянсу, уже Азия - это та территория, где он (Запад) должен командовать всем, я не думаю, что чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, не должно сказать свое веское слово", - сказал Лавров в ходе выступления на учредительном конгрессе Международного движения русофилов. Министр добавил, что ценность того русофильства, которое долгие годы исповедовал Николай Малинов, и которого поддерживали философы и общественные деятели, заключается в том, что Россия "не зовет никого на священную войну против Запада, против крестоносцев, и против кого бы то ни было".
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россия, в мире, москва, азия, сергей лавров, николай малинов
Россия, В мире, Москва, Азия, Сергей Лавров, Николай Малинов
Лавров заявил, что Запад навязывает войну России
Глава МИД Лавров заявил, что Запад навязывает войну России